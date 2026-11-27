Kako se navodi u policijskom izvješću, 23. studenoga 2026. godine oko 12.05 sati u Osječkoj ulici u Splitu muškarac je ušao u ljekarnu te je uz prijetnju oštrim predmetom počinio razbojništvo. Materijalna šteta procijenjena je na malo više od 300 eura, a muškarac se nakon događaja udaljio.