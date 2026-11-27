muškarac uhićen
Razbojništvo u Splitu: Uz prijetnju oštrim predmetom opljačkana ljekarna
Policija je u petak uhitila muškarca osumnjičenog za razbojstvo te ga predala sucu istrage koji mu je odredio istražni zatvor, izvijesti isu iz Policijske uprave splitsko- dalmatinske.
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Kako se navodi u policijskom izvješću, 23. studenoga 2026. godine oko 12.05 sati u Osječkoj ulici u Splitu muškarac je ušao u ljekarnu te je uz prijetnju oštrim predmetom počinio razbojništvo. Materijalna šteta procijenjena je na malo više od 300 eura, a muškarac se nakon događaja udaljio.
Intenzivnim policijskim radom identificiran je i pronađen osumnjičeni muškarac, kod kojeg su pronađeni oduzeti predmeti povezani s kaznenim djelom.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv muškarca je 27. studenoga 2026. godine podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu zbog sumnje u počinjenje razbojništva te je predan pritvorskom nadzorniku, priopćila je policija.
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