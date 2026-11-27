Međutim, Amnesty International kritizirao je i način na koji su promjene donesene. Prijedlog opsežnih ustavnih izmjena nije upućen na javno savjetovanje, kako to nalaže zakon, nego je ostavljeno samo pet dana za javnu raspravu koja nije bila uređena propisima, kao ni vrednovanje njezinih rezultata, navela je organizacija u svojoj analizi.