bruxelles priznaje napredak
Prvih šest mjeseci Magyarove vlasti: Kako "čisti" sustav koji je Orbán gradio 16 godina
Péter Magyar prije pola godine zamijenio je Viktora Orbána na čelu mađarske vlade i obećao osloboditi zemlju korupcije i struktura moći koje je izgradila prethodna vlast. Nova vlada već je provela niz promjena, mađarske vlasti istražuju neke od bivših dužnosnika Orbánova režima, a zemlji je otvoren put prema dijelu europskih sredstava. Istodobno, međutim, pristup nove vlade otvara pitanje prelazi li i sama granice vladavine prava koju nastoji obnoviti.
Mađarskom već pola godine upravlja Magyarova vlada. Stranka Tisza, koju predvodi, na travanjskim je izborima osvojila ustavnu većinu, čime je okončano šesnaestogodišnje nastojanje bivšeg premijera Orbána da mađarski politički sustav preoblikuje u takozvanu neliberalnu demokraciju. To je uključivalo promjene pravnog i medijskog okruženja, ali i raširenu korupciju te napade na manjine.
Ubrzo nakon preuzimanja dužnosti Magyar je ponovio predizborni slogan o promjeni cjelokupnog režima i obećao očistiti zemlju od orbanizma. Prema njegovoj izjavi iz lipnja, operacija vlade koja bi trebala dovesti do odmrzavanja europskih sredstava namijenjenih Budimpešti trajala bi mjesecima.
Međutim, i nakon šest mjeseci Magyarove vlade ti se napori nastavljaju. Europska unija, koja je često kritizirala Mađarsku pod Orbánovim vodstvom, priznaje ostvareni napredak, ali ostaje oprezna, piše RTE.
Komotna većina za provedbu promjena
Magyarova Tisza pobijedila je na izborima za jednodomni parlament 12. travnja, osvojivši 141 od ukupno 199 mandata, znatno nadmašivši Orbánov Fidesz, koji je osvojio samo 52 zastupnička mjesta. Dotadašnja oporbena stranka tako je osigurala dvotrećinsku većinu, koja joj omogućuje promjenu ne samo običnih zakona nego i ustavnog poretka.
Kako ističe analitičar Thomas Carothers iz Zaklade Carnegie za međunarodni mir, Orbánova vlada koristila je dugogodišnju ustavnu većinu za izgradnju opsežnog sustava političkog utjecaja i klijentelizma. Magyar sada ima jednako snažan mandat za njegovo razgradnju.
Jedan od glavnih instrumenata nove vlade postao je Nacionalni ured za zaštitu i povrat imovine (NVVH). Nova institucija dobila je ovlasti za nadzor upravljanja javnom imovinom i istragu sredstava za koja istražitelji vjeruju da su u prošlosti nezakonito prebačena u privatni sektor.
Najistaknutiji slučaj NVVH-a dosad bila je zapljena gotovine vrijedne više od 446 milijuna čeških kruna (oko 18 milijuna eura) u studenome, o čemu je izvijestio Reuters.
"Istražitelji su pronašli velike količine gotovine zakopane u šumama, skrivene u poljoprivrednim objektima, skladištima i stambenom objektu te pohranjene u sefu za dragocjenosti na udaljenoj lokaciji", priopćio je ured, dodajući da su koordinirane pretrage provedene diljem zemlje.
U slučaj je umiješan i bivši ministar razvoja Miklós Seszták, koji negira krivnju. Prema istražiteljima, sumnja se da su Seszták i tadašnji čelnik mađarskog tijela za upravljanje državnom imovinom od 2015. do 2018. godine primili više od 11 milijardi forinti mita od predstavnika tvrtki s kojima su sklapani ugovori.
Novac je bio povezan s ugovorima s državnim autobusnim prijevoznikom Volánbuszom. Akcija je dio antikorupcijske kampanje koju je Magyar nazvao Operacija čišćenja.
No, to nije jedini slučaj. Istragama su obuhvaćeni i drugi bivši ministri Orbánove vlade te bivši guverner mađarske središnje banke György Matolcsy.
U pritvoru su i brat bivšeg premijera Áron Orbán te njegova djevojka. Zajedno s još dvije osobe osumnjičeni su da su vijetnamskim državljanima uz novčanu naknadu pomagali u ulasku u Europsku uniju.
Još jedna promjena u sklopu borbe protiv korupcije jest pristupanje Mađarske Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO), čijom je članicom postala u kolovozu ove godine. Međutim, Ured će u zemlji početi učinkovito djelovati tek nakon imenovanja tužitelja za Mađarsku. Prema Europskoj komisiji, taj bi se korak trebao ostvariti iduće godine.
Jedan od poteza bilo je i raspuštanje 16 zaklada za upravljanje imovinom od javnog interesa koje nisu obavljale djelatnosti visokog obrazovanja. Prema podacima mađarske vlade, time je pod izravnu državnu kontrolu vraćena imovina vrijedna 1,28 bilijuna forinti.
Oprez pri ocjenjivanju ustavnih promjena
Preobrazba institucija uključivala je i izmjene Ustava. Parlament, u kojem Tisza ima većinu, u srpnju je usvojio 17. ustavni amandman kojim je, uz promjene u funkcioniranju pravosuđa i Ustavnog suda, okončan mandat predsjednika Tamása Sulyoka, kojeg je imenovao Orbán. Parlament je potom u kolovozu izabrao umirovljenog predsjednika Vrhovnog suda Andrása Bakua.
Stručnjaci neke od tih promjena ocjenjuju pozitivno. Prema organizaciji za ljudska prava Amnesty International, suci su dobili veći utjecaj na izbor čelnika ključnih pravosudnih institucija, dok su ustavni suci dobili ovlast birati predsjednika svojeg suda. Ustavnom sudu vraćena je i ovlast preispitivanja određenih proračunskih zakona.
Međutim, Amnesty International kritizirao je i način na koji su promjene donesene. Prijedlog opsežnih ustavnih izmjena nije upućen na javno savjetovanje, kako to nalaže zakon, nego je ostavljeno samo pet dana za javnu raspravu koja nije bila uređena propisima, kao ni vrednovanje njezinih rezultata, navela je organizacija u svojoj analizi.
Prijevremeni prestanak mandata predsjednika države i četvero ustavnih sudaca također, prema njihovoj ocjeni, izaziva sumnje u pravnu sigurnost i neovisnost institucija.
Slične rezerve izražava i Carothers, koji upozorava da nova vlada u nastojanju da što brže provede promjene ponekad izbjegava nužne rasprave i djeluje pretjerano konfrontacijski.
Premijerovo inzistiranje na odlučnosti i borbenosti, koje prema analitičaru graniči s autoritarnošću, može izazvati zabrinutost u zemlji koja se još oporavlja od dugogodišnje koncentracije moći.
Carothers također ističe da je Magyar u pojedinim slučajevima bio spreman priznati pogreške i preispitati neuspješne nominacije za određene funkcije. Iako je to razlika u odnosu na Orbánov stil upravljanja, ne jamči da će nove institucije ispunjavati svoju nadzornu ulogu.
Kraj medijske hegemonije?
Jedno od područja na koje je Orbánova era snažno utjecala bilo je medijsko okruženje. Prema procjenama Međunarodnog instituta za tisak (IPI) i Centra za istraživanje medija i novinarstva (MJRC), Fidesz je prije ovogodišnjih izbora imao izravan ili neizravan utjecaj na oko 80 posto medijskog tržišta u zemlji.
Magyarova pobjeda predstavlja jedinstvenu priliku za "prevladavanje blokade slobode medija koju je uzrokovao Orbán", ocjenjuje međunarodna nevladina organizacija Reporteri bez granica (RSF).
Organizacije koje prate slobodu medija diljem svijeta već dugo upozoravaju na stanje u Mađarskoj. Prema Svjetskom indeksu slobode medija Reportera bez granica, zemlja je od 2010. pala za 51 mjesto, a u travnju 2026., neposredno prije preuzimanja dužnosti nove vlade, zauzimala je 74. mjesto među 180 zemalja.
Nova vlada u lipnju je provela opsežne izmjene zakona o medijima. Promijenila je strukturu javnog radiotelevizijskog servisa, uvela neovisno vijeće za nadzor javnih medija i izmijenila način izbora njihova vodstva. Nacionalna novinska agencija MTI organizacijski je izdvojena iz sustava javnog radiotelevizijskog servisa.
Nova pravila predviđaju zastupljenost kandidata koje predlažu vlada i oporba, kao i kandidata strukovnih organizacija. Uvode se i javni postupci odabira, transparentnije financiranje te detaljnija jamstva uredničke neovisnosti.
Prema analizi IPI-ja i MJRC-a, riječ je o značajnom odmaku od sustava u kojem su mediji bili koncentrirani unutar politički kontrolirane strukture.
Međutim, prva iskustva s novom vladom pokazala su da sama promjena zakona nije dovoljna. Strukovne organizacije kritizirale su izbor pojedinih članova novog medijskog vijeća zbog nedostatka transparentnosti.
Prema izvješću o praćenju stanja, premijer Magyar također je intervenirao u dva kadrovska imenovanja u javnim medijima, nakon čega su prvotne odluke izmijenjene.
Europski parlament podijeljen
Preobrazba zemlje bila je tema rasprave u Europskom parlamentu 24. studenoga. Eurozastupnici raspravljali su o stanju vladavine prava u Mađarskoj nakon travanjskih izbora.
Pohvalili su reformske korake nove vlade, ali među političkim klubovima nema suglasnosti o tome treba li okončati postupak protiv Budimpešte prema članku 7. Ugovora o Europskoj uniji. Očekuje se da će Parlament u prosincu usvojiti rezoluciju koja bi mogla utjecati na daljnji tijek postupka.
Europski parlament pokrenuo je postupak protiv Mađarske u rujnu 2018. godine. Razlog je bila zabrinutost zbog kršenja temeljnih vrijednosti Unije, poput narušavanja neovisnosti pravosuđa, ograničavanja slobode medija i zadiranja u prava manjina tijekom mandata Orbánove vlade.
Mađarskoj su prijetile sankcije poput suspenzije prava glasa u Europskom vijeću, do čega ipak nije došlo.
Za okončanje postupka ponajprije se zalaže Europska pučka stranka (EPP) desnog centra, kojoj pripada i Magyarova Tisza. Najveća politička skupina u Europskom parlamentu tvrdi da Mađarska više ne krši temeljne vrijednosti.
"Dugogodišnja šteta ne može se ispraviti u samo šest mjeseci (...), ali napredak se mora priznati", rekao je švedski eurozastupnik EPP-a Tomas Tobé.
Ostali politički klubovi i dalje su oprezni. Iako su aktualne reforme važne, nisu dovoljne da bi se moglo ustvrditi da više ne postoji prijetnja vladavini prava, rekao je Krzysztof Śmiszek iz skupine Socijalista i demokrata (S&D).
Slično je istaknuo i Daniel Freund iz skupine Zelenih, upozorivši da Mađarska još uvijek ne poštuje odluke EU-a o azilu.
Europska komisija upozorava da problemi i dalje postoje
Europska komisija tom je prilikom u Parlamentu pohvalila dosad provedene reforme, ali i upozorila da brojni problemi još nisu riješeni.
Europski povjerenik za pravosuđe Michael McGrath kao značajan napredak posebno je istaknuo jačanje antikorupcijskih mehanizama, promjene u pravosuđu te poboljšanja u zaštiti temeljnih prava i akademskih sloboda.
Prema njegovim riječima, dugogodišnje nazadovanje demokracije koje je Mađarska doživjela pod prethodnom vladom počinje se preokretati.
Međutim, povjerenik je upozorio i na nedostatke u dodjeli sudskih predmeta, nedovoljan nadzor tajnog praćenja pojedinaca te netransparentnu raspodjelu državnog oglašavanja među medijima. Problem i dalje predstavlja ograničen pristup javnosti informacijama o upravljanju javnim sredstvima.
Europska komisija 23. rujna predložila je oslobađanje 4,2 milijarde eura za Mađarsku iz kohezijskih fondova, koji su bili blokirani zbog zabrinutosti oko kršenja načela vladavine prava. Vijeće EU-a potom je 13. listopada ukinulo zaštitne mjere.
Sredstva kohezijske politike EU-a namijenjena su poticanju gospodarskih, socijalnih i teritorijalnih reformi u državama članicama s nižim prihodima. Mađarska je bila jedna od glavnih korisnica tih sredstava, uz Poljsku, Italiju i Rumunjsku.
Europska unija 2022. zamrznula je 55 posto tih sredstava zbog zabrinutosti oko korupcije i nepoštenih praksi u javnoj nabavi tijekom Orbánove vlade, koje su predstavljale rizik za "financijske interese EU-a".
Mađarskim sveučilištima ponovno je omogućen pristup programima Erasmus+ i Obzor Europa. Komisija je te promjene obrazložila poboljšanjem pravila javne nabave, antikorupcijskog okvira i mehanizama za sprječavanje sukoba interesa.
Međutim, to ne znači automatsko oslobađanje svih europskih sredstava koja su prethodno bila blokirana Mađarskoj.
Europska komisija pohvalila je i uklanjanje pojedinih diskriminatornih odredbi iz takozvanog Zakona o zaštiti djece u listopadu, koje su bile u suprotnosti s pravom EU-a i ograničavale prava LGBTQ+ osoba.
Ipak, prema ocjeni Komisije, i dalje postoje druge prepreke djelovanju neovisnih organizacija civilnog društva.
U šest mjeseci Magyarova vlada uspjela je promijeniti niz pravila koja su se pod Orbánom činila nepromjenjivim dijelom mađarskog političkog sustava. Vratila je dio povjerenja Europske unije, pokrenula istrage u značajnim slučajevima te provela promjene u strukturama medija i javnih institucija.
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