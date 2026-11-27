U dogovoru sa Studentskim pokretom pristao sam stati rame uz rame s ljudima koji su, kao i ja, prošli najdemokratskiji postupak kako bi se uopće našli na ovoj listi, ali sam Studentski pokret odmah nakon prihvaćanja kandidature obavijestio da zbog brojnih obveza neću moći preuzeti i zastupničku dužnost. Pred nama je sada ključni trenutak kada izbornu pobjedu i obećanja koja smo dali građanima moramo pretočiti u rezultate koji će omogućiti normalan život svim ljudima u Srbiji. To možemo učiniti samo svakodnevnim predanim radom u interesu naše domovine, prenosi Nova.rs.