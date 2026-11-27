Dejan Bodiroga
Legendarni srpski košarkaš podnio ostavku u Skupštini, otkrio i zašto
Dejan Bodiroga, proslavljeni košarkaški reprezentativac i dosadašnji zastupnik Studentske liste u Skupštini Srbije, oglasio se nakon što je podnio ostavku na tu dužnost.
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Bodiroga je u poruci koju je podijelio profil "Studenti u blokadi" pojasnio zašto se odlučio povući sa zastupničkog mjesta:
"Velika mi je čast što sam dobio povjerenje Studentskog pokreta da budem jedan od 250 kandidata za zastupnike. Posebno sam počašćen činjenicom da su oni koji su predvodili borbu za slobodu i podnijeli najveće žrtve prepoznali i mene kao nekoga tko može dati svoj doprinos zajedničkim naporima da oslobodimo našu domovinu od vladavine mafije.
U dogovoru sa Studentskim pokretom pristao sam stati rame uz rame s ljudima koji su, kao i ja, prošli najdemokratskiji postupak kako bi se uopće našli na ovoj listi, ali sam Studentski pokret odmah nakon prihvaćanja kandidature obavijestio da zbog brojnih obveza neću moći preuzeti i zastupničku dužnost. Pred nama je sada ključni trenutak kada izbornu pobjedu i obećanja koja smo dali građanima moramo pretočiti u rezultate koji će omogućiti normalan život svim ljudima u Srbiji. To možemo učiniti samo svakodnevnim predanim radom u interesu naše domovine, prenosi Nova.rs.
"Podržat ću kandidata kojeg Studentska lista predloži za predsjednika Srbije"
S čvrstim uvjerenjem da ćemo izgraditi društvo pravde i napretka te da ćemo vratiti vjeru u najsvetije riječi našeg jezika, kao što su sloboda, rodoljublje, domoljublje i poštenje, smatram da je odgovorno ne zauzimati mjesto onih koji u zastupničkom radu mogu dati mnogo veći doprinos od mene. Čvrsto ostajem uz sve vrijednosti Studentskog pokreta. Podržat ću kandidata kojeg Studentska lista predloži za predsjednika Srbije i rado ću se odazvati svakom pozivu da u toj kampanji dam maksimalan doprinos kako bismo potvrdili pobjedu od 25. listopada.
Veliku zahvalnost dugujem i građanima Srbije koji su prepoznali vrijednosti Studentskog pokreta i dali glas ovoj pobjedničkoj listi. Taj nas glas sve obvezuje na odgovorno ponašanje i maksimalnu predanost obvezama koje preuzimamo.
Ponosan sam što sam bio član košarkaške reprezentacije Srbije koja je postala svjetski prvak, ali sam isto tako ponosan što su mi ukazani čast i povjerenje da budem i član reprezentacije Slobode koja je pobijedila u ovoj najvažnijoj utakmici našeg života", navedeno je u Bodiroginoj poruci.
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