nastavljaju se udari
Novi ruski napadi na Ukrajinu: Najmanje četvero mrtvih
Najmanje četiri osobe ubijene su u ruskim napadima na sjevernu Ukrajinu, objavila je policija u petak.
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Tri osobe ubijene su u napadu na poslovnu zgradu u Nižinu u Černihivskoj oblasti. Još sedmero je ozlijeđeno, prema policijskim izvješćima.
Rusija je također napala i Žitomirsku oblast, dalje prema zapadu. Regionalni guverner Vitalij Bunečko rekao je da je jedna osoba ubijena u gradu Malinu te da je ozlijeđeno 12 osoba. Napad je bio usmjeren na "civilni poslovni objekt", rekao je.
🚨Russian forces attacked an industrial facility in Nizhyn Chernihiv Oblast on November 27, causing damage Mayor Oleksandr Kodola confirmed the incident amid continued attacks on Ukraine’s industrial and logistics infrastructure #Ukraine #Russia #Nizhyn #BreakingNews https://t.co/tVZ6ZUdmfM— Nova Esfere (@EsfereNova) November 27, 2026
Još uvijek nema detalja o tome koje oružje je korišteno u napadu.
Tijekom petka, Ukrajinske zračne snage izdale su više upozorenja na napade dronom za obje regije.
Ukrajina se bori protiv ruske invazije od veljače 2022. godine.
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