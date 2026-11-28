Francesca Albanese
UN-ovoj izvjestiteljici zabranjen ulazak u Kostariku: "Prijetili su mi"
Kostarika je u petak odbila ulazak posebnoj izvjestiteljici UN-a za palestinska područja, što je izazvalo kritike povjerenika UN-a za ljudska prava Volkera Turka.
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Turk je izrazio zabrinutost odlukom Kostarike da zabrani ulazak u zemlju izvjestiteljici Francesci Albanese. Ona je zaustavljena u zračnoj luci u glavnom gradu San Joséu, a UN-ov povjerenik za ljudska prava zatražio je od tamošnjih vlasti da preispitaju tu odluku.
Albanese, talijanska državljanka, putovala je u tu srednjoameričku državu kako bi primila počasni doktorat na Sveučilištu Kostarike. Specijalna izvjestiteljica UN-a neovisna je stručnjakinja koju je imenovalo Vijeće UN-a za ljudska prava kako bi istražila prijave kršenja prava, o čemu potom podnosi izvještaj.
UN-ov Ured za ljudska prava objavio je na X-u da je za Albanese onemogućen ulazak u zemlju zbog ''navodnih razloga nacionalne sigurnosti''. Kostarikanske su joj vlasti u petak navečer dozvolile premještaj u hotel u blizini aerodroma, gdje bi prespavala prije puta za Meksiko u subotu.
Kostarika je u mandatu predsjednice Laure Fernandez produbila suradnju sa SAD-om na području sigurnosti te se približila Izraelu glede vanjskopolitičkih pitanja, što predstavlja zaokret u odnosu na prethodno razdoblje kada se tu zemlju smatralo privrženom multilateralnim institucijama.
Albanese se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država u okviru mjera povezanih s Međunarodnim kaznenim sudom. Odbacuje bilo kakve pokušaje da je se poveže s terorizmom. U videoporuci je rekla da joj je oduzeta putovnica.
''Gotovo sam bila prisiljena ukrcati se u avion koji je trebao biti vraćen u Pariz. Rekla sam ne i protivila sam se tome... a oni su mi prijetili da će me silom staviti u avion''', kazala je.
Albanese je otvoreno kritizirala izraelska postupanja u Gazi, zbog čega je postala čestom metom proizraelskih dužnosnika i vlada. Izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Danon pohvalio je odluku Kostarike u objavi na X-u.
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