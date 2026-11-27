nagli porast dolazaka
Tragedija kod Kanarskih otoka: Osam migranata poginulo
Najmanje osam migranata pronađeno je mrtvo na brodiću koji je prevozio stotinjak ljudi, a koji je u petak spašen u blizini španjolskih Kanarskih otoka, izvijestila je španjolska pomorska spasilačka služba.
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Šest osoba helikopterom je prevezeno u bolnicu u teškom zdravstvenom stanju.
Plovilo je pronađeno 72 kilometra južno od otoka El Hierro nakon čega je otegljeno prema tamošnjoj luci La Estaca.
Istodobno je 84 preživjelih s drugog brodića iskrcano u luci La Restinga na otoku El Hierro, gdje se nalazi prihvatni centar za migrante i privremena bolnica.
Tragedija se dogodila u vrijeme naglog porasta dolazaka migranata na Kanarske otoke, jedne od glavnih ulaznih točaka za migracije iz Afrike prema Europi.
Broj dolazaka ubrzao se od listopada, a u srijedu je zabilježen dnevni rekord od 2120 migranata, od kojih je većina stigla na El Hierro gdje živi 11.400 ljudi.
„Velika bol i osjećaj nemoći zbog ove nove tragedije”, napisao je na društvenoj mreži X predsjednik regionalne vlade Kanarskih otoka Fernando Clavijo, zatraživši djelovanje španjolske vlade i Europske komisije.
Upozorio je da humanitarna kriza ne počinje na El Hierru, nego na obalama Senegala i Gambije, gdje je, prema njegovim riječima, potrebno djelovati kako bi se spriječili novi opasni pokušaji prelaska Atlantika.
Migracije su postale jedna od ključnih tema političke kampanje u Španjolskoj, uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora. Premijer Pedro Sánchez jedan je od najglasnijih europskih zagovornika pozitivnog gospodarskog učinka migracija, dok desnica, koja vodi u anketama, zagovara znatno strožu kontrolu useljavanja.
Tisuće migranata svake godine pokušavaju prijeći Atlantski ocean u prenapučenim i često neispravnim plovilima, unatoč opasnim morskim strujama i valovima. Dolasci se obično pojačavaju tijekom jeseni, kada su vremenski uvjeti na moru uglavnom povoljniji za plovidbu.
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