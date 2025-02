Liječnik naručio doručak, a onda je došao račun: “Nisam mogao zadržati suze”

Podijeli :

Unsplash/Ilustracija

J. Mack Slaughter, 41-godišnji liječnik hitne medicine, početkom siječnja otišao je sa suprugom i troje djece na doručak u restoran u Fort Worthu u Teksasu, no nije ni slutio da će ono što će se dogoditi na kraju posjeta postati jedan od najemocionalnijih i nezaboravnih trenutaka njegova života.

Kada je Slaughter želio platiti račun od 85 dolara (otprilike 81 euro), konobarica mu je donijela neočekivanu vijest – netko je već platio račun. Iznenađenje tu nije stalo. Osim potvrde o plaćanju, dala mu je i cedulju s ručno napisanim porukom: “Hvala što si divan otac.”

Pravo emocionalno iskustvo uslijedilo je kada je Slaughter okrenuo cedulju i pročitao riječi koje su mu zauvijek ostale u srcu. “Od oca ocu. Hvala što si otac kakvog tvoji djeca trebaju, bez obzira na to tko te promatra. Trebamo više muškaraca poput tebe. Hvala što svima nama pokazuješ svoju ljubav prema njima”, pisalo je u poruci, a potpisao ju je “umirovljeni vojni liječnik”.

Osjećaji su ga preplavili Slaughter je priznao da ga je ljubazna gesta potpunog neznanca dirnula. “Nisam mogao zadržati suze. Plakao sam pred svima,” kasnije je rekao američkim medijima.

Neznani dobrotvor napustio je restoran prije nego što je Slaughter saznao za njegov postupak. Upravo ta anonimnost posebno je dirnula liječnika i učinila događaj još posebnijim.

Prisjećajući se tog trenutka, Slaughter je otkrio da se samo igrao s djecom i uopće nije bio pažljiv na okolinu. Nije znao da je netko primijetio koliko je predan svojoj djeci.

Kao liječnik na hitnoj, Slaughter se često susreće s nevoljama i tragedijama. Zato je čin neznanca u njemu probudio posebnu zahvalnost. “Za tu osobu to je možda bilo samo 85 dolara, a za mene je to značilo nešto neprocjenjivo. Podsjetilo me to da, unatoč teškim vremenima, još uvijek ima puno dobrog na svijetu,” rekao je.

Priča o jednostavnom, ali izuzetno srdačnom gestu brzo se proširila i inspirirala mnoge. “To je dokaz da čak i mala djela ljubaznosti mogu ostaviti neizbrisiv trag i vratiti nekome vjeru u ljude,” pisali su korisnici na internetu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dva potresa zatresla okolicu Zagreba i Zadra Halo, inspektore: Želite li još jedan dokaz kako nas deru na živo i lažu gdje god stignu?