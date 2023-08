Ljudi koji ovo rade bolje prolaze financijski i boljeg su zdravlja

Podijeli :

Gallupovo istraživanje pokazalo je da ljudi koji redovito pozdravljaju poznanike i susjede bolje prolaze financijski, u društvenim kontaktima, u svojim zajednicama, a i karijere su im uspješnije u usporedbi s onima koji se drže povučeno ili povremeno rogobore protiv susjeda ili poznanika.

“Zdravo, volim te, hoćeš li mi reći svoje ime?” (“Hello, I love you, won’t you tell me your name?”) možda je pretjerano otvoren pristup nekome na ulici, no stihovi slavnih The Doorsa svejedno u sebi nose nagovještaj mentalnog i fizičkog zdravlja.

Osobe koje dnevno pozdrave šestero drugih ljudi dobile su ocjenu 64,5 od 100 po Gallupovu Nacionalnom indeksu zdravlja i dobrobiti, a oni koji su uputili pozdrav jednom ili nijednom ocijenjeni su s 50 i 55.

Vjerojatnost da će osoba biti svrstana u kategoriju ‘uspješnih’, sukladno Gallupovim ocjenama porasla je s 38,1 posto za one koji u susjedstvu ne pozdravljaju nikoga, na 60,5 posto kada su pozdravili najmanje pet ljudi.

No rezultati pokazuju da ni u ovome slučaju ne treba pretjerivati jer među ljudima koji su ‘bok’ ili ‘dobar dan’ nekome uputili više od sedam puta nije uočeno “znatno poboljšanje opće dobrobiti”.

Anketa je pokazala da su stariji i imućniji ljudi češće prijateljski nastrojeni u odnosu na ostale društvene grupe, pri čemu će pripadnici generacije Z i milenijalci najvjerojatnije biti okrenuti licima prema svojim mobilnim telefonima dok hodaju ulicom.

“Istraživanje je pokazalo da osobe mlađe od 30 godina pozdravljaju prosječno 2,9 susjeda, u usporedbi sa 6,5, koliko ih pozdravljaju oni stariji u dobi od 65 ili više godina. Oko 14 posto osoba mlađih od 30 pozdravi šest ili više svojih susjeda, u usporedbi s 41 posto osoba u dobi od 65 godina i starijih koji to redovito čine”, pokazalo je istraživanje.

