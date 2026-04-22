Putovanja s kućnim ljubimcima upravo su postala skuplja za jedan europski narod

Loše vijesti stigle su za britanske vlasnike kućnih ljubimaca koji su krišom prevozili svoje pse, kućne ljubimce na odmore u EU koristeći stare dokumente. Naime, rupa u zakonu o putovnicama za kućne ljubimce EU danas se zatvorila.
Od Brexita, izmjena u pravilima značila je da Britanci s kućama za odmor u zemljama EU i dalje mogu koristiti putne dokumente svojih ljubimaca. Od danas to više neće moći jer je EU pooštrio pravila tako da ih mogu nastaviti koristiti samo britanski državljani s boravišnim ili dugoročnim vizama EU.
"Putovnice EU za kućne ljubimce sad se mogu izdavati samo osobama čiji je glavni dom u EU i ne bi ih trebale koristiti osobe koje imaju kuće za odmor u EU ili posjećuju sezonski", upozorila je britanska vlada.
Drugim riječima, ako ste stanovnik Engleske, Škotske ili Walesa, čak i ako godinama imate putovnicu EU za kućne ljubimce, vašem krznenom suputniku možda će trebati drugačiji dokument za odmor u EU. Putovnice EU za kućne ljubimce i dalje će vrijediti za ponovni ulazak u Veliku Britaniju, piše Euronews.
Veterinarski pregled, mikročip i cjepivo protiv bjesnoće
Psi, mačke i tvorovi (jedine životinje koje ispunjavaju uvjete za putovnice EU za kućne ljubimce) koji putuju iz Engleske, Walesa ili Škotske u neku od zemalja EU sad će trebati Potvrdu o zdravlju životinja (AHC). To uključuje pregled službenog veterinara (OV) u roku od 10 dana od odlaska. Ljubimac mora biti mikročipiran i cijepljen protiv bjesnoće najmanje 21 dan prije izdavanja potvrde.
OV-i su veterinari privatne prakse koje je ovlastila Agencija za zdravlje životinja i biljaka Ujedinjenog Kraljevstva (APHA) za obavljanje zadataka koje financira vlada, poput izdavanja izvoznih zdravstvenih potvrda i ovjere putnih dokumenata za kućne ljubimce.
AHC-ovi koštaju od oko 115 eura i jednokratni su, pa će za svako putovanje trebati izvaditi novi.
Postoji i jedna dobra vijest: rok valjanosti za daljnja putovanja unutar EU, Švicarske i Norveške produljen je s četiri na šest mjeseci, sve dok cijepljenje protiv bjesnoće ostaje važeće.
EU navodi da vlasnici kućnih ljubimaca također moraju priložiti pisanu izjavu AHC-u u kojoj se navodi da njihov ljubimac putuje iz nekomercijalnih razloga.
Promjene i kod identifikacije kućnih ljubimaca
Ažurirana pravila također pooštravaju zahtjeve kada je u pitanju identifikacija kućnih ljubimaca. Nova pravila posebno opisuju koje informacije moraju biti uključene u identifikacijske dokumente, poput zemlje podrijetla ljubimca.
Psi koji putuju u države članice službeno slobodne od Echinococcus multilocularis, poput Irske, Malte i Finske, moraju proći obvezni antiparazitski tretman prije ulaska, osim ako nisu priznati alternativni režimi. Ista pravila vrijede za tvorove kao i za mačke.
Za neke ptice kućne ljubimce postoje specifični uvjeti i brojčana ograničenja za nekomercijalna putovanja.
Dok se većina novih zahtjeva primjenjuje od 22. travnja, neke će se promjene uvoditi postupno.
Na primjer, novi certifikati o zdravlju životinja moraju se koristiti od 1. listopada 2026., dok će novi zahtjevi za identifikaciju i ažurirane putovnice postati obvezni tek od 1. siječnja 2028.
PROČITAJTE JOŠ
