S ova tri horoskopska znaka je najteže živjeti: Evo zašto ih ljudi napuštaju

Astrologija ponekad može biti sjajan način da otkrijemo koliko smo zapravo kompatibilni s nekom osobom. Nekima je za osjećaj sređenog i uspješnog života potrebna potpuna organiziranost, dok se drugi sasvim dobro snalaze u potpunom kaosu.
Jeste li se ikada zapitali je li vaš neuredan život posljedica lijenosti ili jednostavno vaše prirode? Možda vam se čini da se partner ne trudi dovoljno da pokupi svoje prljave čarape? Vjerovali ili ne, ponekad je nered zapisan i u zvijezdama — odnosno u osobinama određenih horoskopskih znakova, piše Nova.rs.
Rak
Rakovi bez problema žive u neredu, ponajprije zato što su izrazito nostalgični. Teško se odvajaju od predmeta koji ih podsjećaju na lijepe uspomene. Bilo da je riječ o bakinome porculanu ili haljini u kojoj su doživjeli najljepši spoj, oni se jednostavno ne mogu oprostiti od stvari koje u njima bude emocije. Upravo ta njihova potreba da čuvaju uspomene često ih dovodi do velike zbrke i gomile predmeta koji se nikad ne bace.
Blizanci
Blizanci su iznimno društvene osobe koje će prije izabrati osvježavajući koktel u dobrom društvu nego generalno čišćenje. Ovo veselo i radoznalo znamenje stalno traži novu zabavnu stimulaciju, a pospremanje sigurno nije visoko na njihovoj listi prioriteta.
Vodenjak
Vodenjaci su poznati kao duboki mislioci, što često znači da im je pospremanje na posljednjem mjestu. Zamolite Vodenjaka da opere suđe i velika je vjerojatnost da će, umjesto toga, uzeti zanimljivu knjigu i početi vam u detalje objašnjavati njezin sadržaj. Naravno, mnogo je važnije što razmišlja glavni junak knjige nego na kojoj temperaturi treba oprati posteljinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
