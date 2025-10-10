S ova tri horoskopska znaka je najteže živjeti: Evo zašto ih ljudi napuštaju

Rakovi bez problema žive u neredu, ponajprije zato što su izrazito nostalgični. Teško se odvajaju od predmeta koji ih podsjećaju na lijepe uspomene. Bilo da je riječ o bakinome porculanu ili haljini u kojoj su doživjeli najljepši spoj, oni se jednostavno ne mogu oprostiti od stvari koje u njima bude emocije. Upravo ta njihova potreba da čuvaju uspomene često ih dovodi do velike zbrke i gomile predmeta koji se nikad ne bace.