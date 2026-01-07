Neobičan natpis u izlogu kafića izazvao raspravu: "Biste li vi platili ovoliko?"

Na natpisu stoji pitanje: „Biste li bili spremni platiti 6,80 eura za komad torte?“ I nastavlja se: „Ne!!!?? Iskreno, ne bismo ni mi! To bi, međutim, bila cijena koju bismo vam morali naplatiti zbog snažnog rasta cijena hrane, sirovina, energije i radne snage kako bismo mogli poslovati ekonomski isplativo.“ Iz tog razloga odlučili su da će kafić nedjeljom i dalje ostati zatvoren, piše Fenix Magazin.