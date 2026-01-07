Neobičan natpis u izlogu kafića izazvao raspravu: "Biste li vi platili ovoliko?"

Vlasnik jednog kafića odlučio je više ne raditi nedjeljom. Svoju odluku obrazlaže time da ne želi svojim gostima nametati plaćanje komada kolača po cijeni od 6,80 eura.
Ugostiteljstvo pati pod teretom rastućih troškova, poput viših cijena energije ili namirnica. Međutim, ti se troškovi ne mogu jednostavno prebaciti na kupce jer bi jela postala preskupa. Porcija bečkog odreska za gotovo 25 eura već je sada “teško probavljiva” kupcima, kako je nedavno objasnio ministar turizma savezne zemlje Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Blank.
Jednako tako ni komad kolača za 6,80 eura nije prihvatljiv, smatra vlasnik jednog kafića i zato nedjeljom više ne otvara vrata. Korisnik platforme Reddit uočio je neobičan natpis u izlogu neimenovanog kafića i objavio ga na mreži.
Na natpisu stoji pitanje: „Biste li bili spremni platiti 6,80 eura za komad torte?“ I nastavlja se: „Ne!!!?? Iskreno, ne bismo ni mi! To bi, međutim, bila cijena koju bismo vam morali naplatiti zbog snažnog rasta cijena hrane, sirovina, energije i radne snage kako bismo mogli poslovati ekonomski isplativo.“ Iz tog razloga odlučili su da će kafić nedjeljom i dalje ostati zatvoren, piše Fenix Magazin.
Čini se da se zajednica na Redditu već navikla na visoke cijene. „To apsolutno ovisi o torti. Ali dao bih 6,80 eura ako nije neka odmrznuta“, glasi jedan komentar.
„Kada uzmete u obzir da se velika šalica kave prodaje za oko četiri eura, tih 6,80 eura za komad ručno izrađene torte čini se kao poklon. Pogotovo ako usporedite sastojke i uloženi trud“, piše drugi korisnik. „Živim u Zürichu, ne razumijem pitanje…“, prokomentirao je treći uz namigivanje, aludirajući na tamošnji visoki standard i cijene.
Sve više mladih odustaje od skupih posjeta kafićima. Generacija Z štedi novac tako što kod kuće vodi vlastiti “Home Café”, poznat i kao “Apartment Café”. Ovi kućni kafići potpuno su opremljeni kako bi simulirali posjet pravom kafiću. Svoje kuhinje pretvaraju u ugodne, individualno uređene prostore s jelovnicima, pa čak i barista uniformama.
Štedi se i na kavi za van. Mnogi je više ne kupuju usput, već je pripremaju kod kuće. Tako radi i Marlene, koja svoju domaću ledenu kavu ulijeva u “to-go” čašu i ispod svog TikTok videa piše: „Podsjetnik da sutra ujutro napraviš kavu kod kuće i uštediš 7 dolara (oko 6,30 eura)“.
