Puno ovisi i o tome koliko je proizvod vezan uz sezonu. Ono što koristimo cijelu godinu, poput televizora ili kućanskih aparata, na Crni petak je često blizu najniže cijene. Kod izrazito sezonskih proizvoda je obrnuto. Studeni je za zimske jakne ili božićne ukrase vrhunac potražnje, pa trgovci nemaju razloga za velike popuste. U SAD-u zimske jakne na Crni petak obično pojeftine za 25 do 40 posto, a na kraju sezone i do 70 posto. Božićnim ukrasima nakon blagdana cijene padnu i do 90 posto. Slično vidimo i kod nas: parfemi i kozmetika najnižu su cijenu češće dosegnuli tek u prosincu ili u siječanjskim sniženjima. Tko može pričekati, kod takvih proizvoda prođe bolje nakon Božića.