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Direktor platforme Jeftinije.hr o Crnom petku: "Popusti su znatno skromniji od onih koje kupci očekuju"
Sutrašnji petak, posljednji u mjesecu studenome, kao i svake godine nije običan, nego Crni petak, dan velikih sniženja cijena u trgovinama.
Posljednjih godina sniženja na Crni petak počinju puno ranije pa u mnogim trgovinama, većinom onim internetskima, već traje Crni tjedan (Black Week) pa čak i na cijeli mjesec studeni (Black November). Vrijeme je to "čišćenja" zaliha prije početka blagdanskih kupovina u prosincu.
O trendovima vezanima uz Crni petak, sniženjima i uštedama koje se nude i omogućavaju kupcima, naročito u online trgovini, razgovarali smo s Davidom Čreslovnikom, generalnim direktorom za jadransku regiju u Heureka Grupi, vlasnici platforme Jeftinije.hr u Hrvatskoj. Ta platforma omogućuje usporedbu cijena i ponuda proizvoda iz velikog broja internetskih trgovina na jednom mjestu.
Na Jeftinije.hr trenutno je dostupno čak 8,2 milijuna ponuda, a broj proizvoda za koje kupci na toj platformi mogu usporediti cijene u najmanje dvije trgovine porastao je za više od četvrtine. Naš sugovornik ističe kako su kupci u srednjoj i istočnoj Europi zahvaljujući usporedbi cijena u proteklih godinu dana uštedjeli čak 200 milijuna eura.
"Veća sniženja treba očekivati kod manje poznatih brendova"
Koliko je Crni petak u Hrvatskoj sličan onome na Zapadu, ponajprije u SAD-u?
ČRESLOVNIK: U SAD-u je Crni petak nastao kao jedan dan gužvi u fizičkim trgovinama. Kod nas je od početka ponajviše online. I nije jedan dan, nego razdoblje koje se svake godine malo produži. Na Jeftinije.hr interes počinje rasti već u listopadu, u prvom tjednu studenoga je oko 20 posto iznad listopadske razine, a vrhunac dolazi u danima neposredno prije samog petka.
Moje je iskustvo da ritam Crnog petka u svakoj zemlji najčešće odredi najveći trgovac. Dobar primjer je Rumunjska. Tamo je eMAG od Crnog petka napravio jednodnevnu utrku. Ove je godine bio 6. studenoga, tri tjedna prije američkog, i u jednom danu donio je narudžbe vrijedne više od milijarde leja, što je oko 200 milijuna eura. U Hrvatskoj nema jednog trgovca koji bi tako postavio pravila, pa svatko pokušava krenuti malo prije konkurencije. Zato se kod nas Crni petak razvukao u sezonu. Kupci se na njega pripremaju istraživanjem i usporedbom cijena.
Koliki su u prosjeku popusti na Crni petak?
ČRESLOVNIK: Stvarni popusti znatno su skromniji od onih koje kupci očekuju. Prošle godine je, ovisno o kategoriji, između trećine i polovice proizvoda na Jeftinije.hr tijekom Crnog petka bilo jeftinije nego u prethodna tri mjeseca, najčešće za 6 do 12 posto. Tek je otprilike svaki šesti proizvod pojeftinio za 10 posto ili više.
Veća sniženja realno možete očekivati kod manje poznatih brendova i kod proizvoda na kraju životnog vijeka, recimo prošlogodišnjih modela koje trgovci žele rasprodati prije dolaska novih. Kod najpoznatijih brendova popusti su vrlo skromni. Isto je i u svijetu. Na Appleove proizvode popust rijetko prelazi 10 posto, a najveća sniženja redovito dobivaju stariji modeli. Sniženja od 80 ili 90 posto rijetka su, pa je kod tako velikih postotaka posebno korisno provjeriti po kojoj se cijeni proizvod prodavao prethodnih mjeseci.
"Tko pričeka, bolje prođe nakon Božića"
Jesu li sniženja vezana samo uz Crni petak?
ČRESLOVNIK: Nisu, iako je tjedan Crnog petka gledano po danu ipak najjači. Tada je dnevno oko 1,5 puta više proizvoda dosegnulo najnižu cijenu u godini nego u običan dan. Većina proizvoda najnižu cijenu ipak dosegne izvan velikih sniženja. Ljetna sniženja u srpnju i kolovozu po ukupnom broju takvih proizvoda prestižu Crni petak, prosinac i siječanj.
Puno ovisi i o tome koliko je proizvod vezan uz sezonu. Ono što koristimo cijelu godinu, poput televizora ili kućanskih aparata, na Crni petak je često blizu najniže cijene. Kod izrazito sezonskih proizvoda je obrnuto. Studeni je za zimske jakne ili božićne ukrase vrhunac potražnje, pa trgovci nemaju razloga za velike popuste. U SAD-u zimske jakne na Crni petak obično pojeftine za 25 do 40 posto, a na kraju sezone i do 70 posto. Božićnim ukrasima nakon blagdana cijene padnu i do 90 posto. Slično vidimo i kod nas: parfemi i kozmetika najnižu su cijenu češće dosegnuli tek u prosincu ili u siječanjskim sniženjima. Tko može pričekati, kod takvih proizvoda prođe bolje nakon Božića.
Koliko uštede kupci usporedbom cijena?
Kolika je ušteda na kupovini zahvaljujući platformama za usporedbu cijena?
ČRESLOVNIK: Kupci koji uspoređuju cijene na Jeftinije.hr mogu uštedjeti do otprilike četvrtine u odnosu na najskuplju ponudu za isti proizvod. Kod proizvoda koje nudi više trgovina najjeftinija je ponuda u prošloj godini u prosjeku bila oko 24 posto niža od najskuplje, a tijekom Crnog petka oko 25 posto. Na razini srednje i istočne Europe kupci su zahvaljujući usporedbi cijena na platformama Heureka grupe u posljednjih 12 mjeseci uštedjeli 200 milijuna eura.
Ima li razlike u online i fizičkoj kupovini kada su u pitanju sniženja?
ČRESLOVNIK: Mi pratimo cijene online trgovina pa pouzdanu usporedbu s fizičkim trgovinama nemamo. Prednost online kupnje je u tome što se ponude više trgovina mogu usporediti u minuti i provjeriti kako se cijena kretala prethodnih mjeseci. Uz cijenu kupci na Jeftinije.hr mogu pročitati i recenzije drugih korisnika. To daje dodatno povjerenje da kupujete pravi proizvod i da ga nećete morati vraćati. Kupci online imaju i pravo vratiti proizvod u roku od 14 dana bez navođenja razloga, dok povrat u fizičkoj trgovini ovisi o pravilima trgovca. Ali najjeftiniji povrat je onaj koji se ne dogodi.
"Ove godine gaming ima dodatni pogon"
Koji proizvodi ili grupe proizvoda bilježe najveća sniženja na Crni petak i tijekom Crnog tjedna? Što se najviše traži i kupuje?
ČRESLOVNIK: Najviše stvarnih sniženja prošle godine bilo je kod televizora: polovica ih je pojeftinila, a gotovo trećina za najmanje 10 posto. Slijede mali kućanski aparati i tenisice, kod kojih je pojeftinilo 47 posto proizvoda, najčešće za oko 10 posto. Tijekom Crnog petka kupci su na Jeftinije.hr najviše pregledavali male kuhinjske aparate, veliku bijelu tehniku, namještaj, mobitele i alat. Najtraženiji pojedinačni proizvodi bili su PS5 Slim Digital, ženske tenisice Skechers Graceful, usisavači Dyson V8 i V15 te iPhone 17 Pro. Interes je najbrže rastao za gaming (157 posto), igračke (83 posto) i kozmetiku (71 posto) što pokazuje da mnogi na Crni petak kupuju i božićne poklone.
Ove godine gaming ima dodatni pogon. Crni petak dolazi tjedan dana nakon izlaska igre GTA 6, jedne od najočekivanijih igara svih vremena. To je napravilo ogroman interes za konzole. Već sada bilježimo i do četiri ili pet puta veću potražnju za igraćim konzolama nego lani.
"Prije kupnje valja provjeriti povijest cijene proizvoda"
Na što valja obratiti pažnju želi li se na Crni petak kupiti jeftinije?
ČRESLOVNIK: Najvažnije je ne odlučivati prema postotku na etiketi, nego prema cijeni. Prije kupnje vrijedi provjeriti povijest cijene proizvoda, usporediti ponude više trgovina zajedno s cijenom dostave i uključiti praćenje cijene za proizvode koje planirate kupiti. Na Jeftinije.hr sve to kupci mogu na jednom mjestu, a oznaka Provjereni popust ističe proizvode čija je cijena stvarno niža nego u njihovoj nedavnoj povijesti. Jednako je važno provjeriti i trgovca. Kod nas kupci vide je li trgovina certificirana, a certifikat se temelji na recenzijama drugih kupaca koji su tamo već kupovali. To je puno sigurnije nego kupiti u prvoj trgovini koju izbaci Google. Trgovci su usto dužni uz sniženje navesti najnižu cijenu iz posljednjih 30 dana, pa je dobro usporediti i nju.
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