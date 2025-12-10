Napustio Njemačku i postao Viking u Stipanićima: Ovo je priča o Stipi Pleiću i njegovoj Valhalli

Između Buškog jezera i Tomislavgrada prostiru se obronci planina. Ovdje se smjestilo i zabačeno seoce Stipanići.
Na prvi pogled ništa ne odaje da ovdje živi - vikinški ratnik. No iznad sela dron otkriva neobičan prizor: na konju, u krznu i s kacigom, jaše Stipe Pleić, čovjek koji je odlučio živjeti kao moderni Viking.
Godinama je u Njemačkoj radio kao građevinar, a onda je kucnuo čas da se vrati u rodni kraj i bauštelu zamjeni planinom.
"Živio sam u Njemačkoj mnogo godina i nakon deset godina tamo, vratio sam se u svoje rodno selo Stipanići, blizu Tomislavgrada. Tamo sam započeo svoj vikinški život."
Njegovo imanje izgleda poput male replike sjevera: kuća ukrašena vikinškim simbolima, nad ulazom natpis Valhalla, a unutra oružje, alati, zastave Švedske i Norveške, pa čak i tron na kojem Stipe ponosno sjedi.
Pokazuje ekipi Reutersa prepariranu volovsku glavu, svoje ručno izrađene sjekire i štapove. Kaže ovaj je identitet gradio godinama, a onda napustio sigurnost Njemačke i počeo živjeti svoje snove.
"Odustao sam od dobrog prihoda u Njemačkoj kako bih slijedio svoje snove i bio slobodan. Sloboda je skupa, ali ne bih je dao ni za što na svijetu.", govori.
Živi od prodaje suvenirskih sjekira i vikinškog oružja koje sam izrađuje.
"Ljudi iz cijelog svijeta posjećuju me kako bi kupili moje sjekire kao suvenire. Neki dolaze čak iz Kanade ili Afganistana. Većina sjekira završava u Zapadnoj Europi i u Hrvatskoj."
Dok pred kamerama oblikuje novu sjekiru, objašnjava da mu je to više od posla:
"Ovaj način života je potpuna sloboda i opuštanje. Izrada sjekira i suvenira opušta me."
Na bosanskim brdima, daleko od skandinavskih fjordova, Stipe Pleić pronašao je svoju Valhallu.
U svijetu koji sve brže juri naprijed, ovaj moderni Viking odlučio je živjeti po vlastitim pravilima i, kako kaže, slobodu ne bi mijenjao ni za što.
