vikinški život

Napustio Njemačku i postao Viking u Stipanićima: Ovo je priča o Stipi Pleiću i njegovoj Valhalli

Reuters
10. pro. 2025. 14:55

Između Buškog jezera i Tomislavgrada prostiru se obronci planina. Ovdje se smjestilo i zabačeno seoce Stipanići.

Na prvi pogled ništa ne odaje da ovdje živi - vikinški ratnik. No iznad sela dron otkriva neobičan prizor: na konju, u krznu i s kacigom, jaše Stipe Pleić, čovjek koji je odlučio živjeti kao moderni Viking.

Godinama je u Njemačkoj radio kao građevinar, a onda je kucnuo čas da se vrati u rodni kraj i bauštelu zamjeni planinom.

"Živio sam u Njemačkoj mnogo godina i nakon deset godina tamo, vratio sam se u svoje rodno selo Stipanići, blizu Tomislavgrada. Tamo sam započeo svoj vikinški život."

Njegovo imanje izgleda poput male replike sjevera: kuća ukrašena vikinškim simbolima, nad ulazom natpis Valhalla, a unutra oružje, alati, zastave Švedske i Norveške, pa čak i tron na kojem Stipe ponosno sjedi.

Pokazuje ekipi Reutersa prepariranu volovsku glavu, svoje ručno izrađene sjekire i štapove. Kaže ovaj je identitet gradio godinama, a onda napustio sigurnost Njemačke i počeo živjeti svoje snove.  

"Odustao sam od dobrog prihoda u Njemačkoj kako bih slijedio svoje snove i bio slobodan. Sloboda je skupa, ali ne bih je dao ni za što na svijetu.", govori.

Živi od prodaje suvenirskih sjekira i vikinškog oružja koje sam izrađuje.

"Ljudi iz cijelog svijeta posjećuju me kako bi kupili moje sjekire kao suvenire. Neki dolaze čak iz Kanade ili Afganistana. Većina sjekira završava u Zapadnoj Europi i u Hrvatskoj."

Dok pred kamerama oblikuje novu sjekiru, objašnjava da mu je to više od posla:

"Ovaj način života je potpuna sloboda i opuštanje. Izrada sjekira i suvenira opušta me."

Na bosanskim brdima, daleko od skandinavskih fjordova, Stipe Pleić pronašao je svoju Valhallu.

U svijetu koji sve brže juri naprijed, ovaj moderni Viking odlučio je živjeti po vlastitim pravilima i, kako kaže, slobodu ne bi mijenjao ni za što.

Teme
Viking

