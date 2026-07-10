San i toplinski val
Ne možete spavati zbog vrućine? Stručnjaci otkrivaju što doista pomaže
Vruće noći mogu ozbiljno narušiti kvalitetu sna, no stručnjaci ističu da postoje jednostavni načini kako ublažiti posljedice visokih temperatura i lakše zaspati.
Ako postoji nešto neugodnije od podnošenja toplinskog vala, onda je to pokušaj spavanja tijekom njega.
No, tople noći postajat će sve učestalije bude li se klimatska kriza nastavila produbljivati. Mnogi stanovnici Europe i svijeta već se suočavaju s problemima spavanja – prema podacima Zaklade za mentalno zdravlje, prosječna odrasla osoba kvalitetno spava samo tri noći tjedno – a visoke temperature dodatno pogoršavaju situaciju, prenosi N1 BiH.
Dr. Allie Hare, specijalistica medicine spavanja i kopredsjedateljica Britanskog društva za spavanje, upozorava: "Previše vrućine tijekom spavanja može značajno smanjiti kvalitetu i trajanje sna. Posebno može smanjiti sporovalni (duboki) san, fazu sna koja nam pomaže da se probudimo odmorni."
Na svojim internetskim stranicama Organizacija za san navodi: "Idealna temperatura spavaće sobe je oko 16-18°C... Temperature iznad 24°C vjerojatno će uzrokovati nemiran san, dok će prostorija s temperaturom oko 12°C otežati uspavljivanje."
Ipak, ni tijekom toplinskog vala nije sve izgubljeno. "Vaš mozak je vrlo pametan kada je riječ o spavanju", kaže Hare, "i na kraju će se pobrinuti da zaspite, čak i ako je noću vruće."
Madrac od prirodnih vlakana
Kvalitetan madrac koji omogućuje cirkulaciju zraka, sprječava zadržavanje znoja na koži i ne akumulira toplinu može biti dobra polazna točka. Jane Hoskyn tijekom jednog toplinskog vala isprobala je vuneni madrac s džepičastim oprugama i ostala iznenađena njegovim učinkom hlađenja.
"Njegovi slojevi vune mogu pomoći u regulaciji tjelesne temperature tijekom znojnih i drhtavih ljetnih i zimskih ekstrema", rekla je, prenosi Guardian.
Hladni bambusov nadmadrac
Ako nemate odgovarajući madrac, jedna od mogućnosti je hibridni nadmadrac od memorijske pjene i bambusa.
"Hidropjena regulira temperaturu i pruža osjećaj hlađenja, dok navlaka od bambusa pomaže u sprječavanju pregrijavanja. Nadmadrac od bambusa također je prozračan i odvodi vlagu, što pomaže da znoj lakše ispari i smanjuje mogućnost pregrijavanja tijekom vrućih noći", ističe Hoskyn.
Prozračna lanena posteljina
Zbog svoje prozračnosti i sposobnosti upijanja vlage, lan se smatra jednim od najboljih materijala za ljetne mjesece jer se ne lijepi za kožu. Brojni proizvođači nude lanene jastučnice, plahte i navlake za poplune koje omogućuju ugodniji san, a pritom ne sadrže štetne kemikalije ni boje.
Među njihovim korisnicima je i londonska dizajnerica interijera Eva Sonaike, koja je rekla da su takvi proizvodi "najbolji izbor za njenog sina, koji ima alergije".
Zamrznite posteljinu
Jastučnice i suhu pidžamu možete staviti u vrećicu i ostaviti u zamrzivaču 15 do 20 minuta prije odlaska na spavanje. Kratkotrajni osjećaj hladnoće može znatno olakšati uspavljivanje tijekom sparnih noći.
Poplun s pamučnom navlakom
Pamučna rashlađujuća navlaka tretirana posebnim materijalima za promjenu faze može učinkovito pomoći u sprječavanju pregrijavanja tijekom noći.
Ventilator za hlađenje
Ventilator s ugrađenim spremnikom za vodu od šest litara, koji raspršuje finu vodenu maglicu, u testovima je snizio temperaturu za tri stupnja Celzija.
"Osjetila sam povremenu, ugodnu hladnu kap vode", napisala je Hoskyn za Guardian. "Ali pod se nije smočio, kao ni anemometar, postavljen između mene i ventilatora."
Tuširanje
Otprilike pola sata prije spavanja preporučuje se tuširanje mlakom vodom. Iako se ledeno hladan tuš može činiti primamljivim, umjereno hladna voda učinkovitije snižava tjelesnu temperaturu bez naknadnog osjećaja hladnoće.
Također se savjetuje da kosu ne osušite potpuno jer preostala vlaga može pružiti dodatno osvježenje tijekom uspavljivanja.
Pomozite djeci da lakše zaspu
Tijekom ljeta važno je poduzeti mjere kako bi djeca lakše prespavala noć. "Držite rolete ili zavjese zatvorene tijekom dana kako biste blokirali izravnu sunčevu svjetlost i oblačite bebe samo u pelenu ili super lagani sloj odjeće", rekla je Rosey Davidson, savjetnica za spavanje i izvršna direktorica Just Chill Baby Sleep.
Preporučuje i prijenosnu roletu za raniji odlazak na spavanje te laganu vreću za spavanje od muslina.
Hladna maglica za lice
Čak i kada pripremite krevet, uključite ventilator i spustite rolete, možda ćete poželjeti dodatno rashladiti lice. Lily Smith preporučuje sprej u obliku maglice, prikladan za osjetljivu kožu, koji pruža osjećaj laganog hlađenja nalik svježoj morskoj izmaglici.
Blokirajte ljetnu svjetlost
Maska za spavanje koja potpuno zamračuje područje oko očiju također može pomoći pri uspavljivanju.
"U prvom pokušaju nisam zaspala mnogo brže nego inače, ali sam se probudila u radosnom nevjerici zbog devet (da, devet!) sati sna koje sam postigla", rekla je Jane Hoskyn u svojoj recenziji najboljih pomagala za spavanje.
Spavanje sa smrznutim termoforom
Iako zvuči neobično, termofor može biti koristan i ljeti. Napunite ga do pola, ostavite preko noći u zamrzivaču kako bi se led mogao proširiti, a zatim ga prije spavanja zagrlite. Osjećaj hlađenja može značajno pridonijeti ugodnijem snu. Ipak, isti termofor poslije nemojte koristiti za toplu vodu tijekom zime jer možda više neće biti siguran za tu namjenu.
Ostanite hidrirani
Ako se prije spavanja osjećate iscrpljeno, umjesto čaše vode pokraj kreveta držite bocu. Zahvaljujući dobroj izolaciji, voda će dulje ostati hladna, a led može potrajati i do 90 minuta.
Što izbjegavati?
Jedna stvar koju biste trebali izbjegavati je alkohol.
"Korištenje alkohola za lakše spavanje ljeti! Iako se može činiti kao da vam pomaže da zaspite, alkohol značajno remeti vašu REM fazu sna i može uzrokovati kasnije buđenje tijekom noći. Umjesto toga, ostanite hidrirani vodom ili razrijeđenim voćnim sokovima", poručila je Hare.
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