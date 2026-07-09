Turizam stagnira, ali ovaj biser na Jadranu ima dobru sezonu: "Kod nas je omjer cijene i kvalitete odličan"

"Naravno, uvijek primamo žalbe, to je neizbježno i događa se bez obzira na stanje u zemlji. Ali imamo i mnogo zadovoljnih gostiju jer je Komiža doista posebno mjesto na Jadranu. Ovdje se može pronaći jako dobar omjer cijene i kvalitete. Primjerice, na rivi se može pojesti kompletan obrok, predjelo, glavno jelo i desert, za 12 eura po osobi, što je danas sasvim razumna cijena, pogotovo kada uzmete u obzir da ste na rivi, u samom središtu grada", rekla je Gorjanović.