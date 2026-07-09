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Turizam stagnira, ali ovaj biser na Jadranu ima dobru sezonu: "Kod nas je omjer cijene i kvalitete odličan"
Turistički pokazatelji za prvih šest mjeseci ove godine upućuju na stagnaciju hrvatskog turizma.
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Ostvareni su gotovo isti rezultati kao i prošle godine, dok je lipanj donio pad od sedam posto u broju dolazaka i šest posto u broju noćenja. U turističkom sektoru jedan od razloga takvih brojki vide u promijenjenoj geopolitičkoj situaciji u svijetu.
Ipak, lošiji rezultati nisu jednako vidljivi u svim dijelovima Hrvatske. U Komiži na otoku Visu turistički djelatnici zadovoljni su dosadašnjim tijekom sezone, a gosti ističu da ondje i dalje pronalaze dobar omjer cijene i kvalitete.
Mark i Linda iz Kalifornije oduševljeni su atmosferom koju su zatekli u Komiži.
"Prelijepo je, nevjerojatno. Ljudi su prijateljski nastrojeni i jako ugodni, a kuće i ulice su predivne. Nismo dugo ovdje, ali zasad nam se najviše sviđa ta opuštena atmosfera te bijeli kamen i arhitektura. Za sada je sve odlično", rekli su.
"Komiža je doista posebno mjesto na Jadranu"
Direktorica Turističke zajednice Grada Komiže Tena Gorjanović kaže da pritužbi uvijek ima, ali da prevladavaju pozitivna iskustva gostiju.
"Naravno, uvijek primamo žalbe, to je neizbježno i događa se bez obzira na stanje u zemlji. Ali imamo i mnogo zadovoljnih gostiju jer je Komiža doista posebno mjesto na Jadranu. Ovdje se može pronaći jako dobar omjer cijene i kvalitete. Primjerice, na rivi se može pojesti kompletan obrok, predjelo, glavno jelo i desert, za 12 eura po osobi, što je danas sasvim razumna cijena, pogotovo kada uzmete u obzir da ste na rivi, u samom središtu grada", rekla je Gorjanović.
Sličnog je mišljenja i Rensha iz Sjeverne Afrike.
"Cijene su dobre s obzirom na kvalitetu koju dobijete. Jutros smo jeli pizzu i shakshuku, hrana je bila ukusna, a cijena također sasvim prihvatljiva", rekao je.
Zadovoljan je i voditelj jednog od komiških restorana Ante Ramić, koji kaže da je njegova sezona čak nešto bolja nego prošle godine.
"Za sada smo zadovoljni. Situacija je za nas odlična. Za druge ne mogu govoriti, ali mi smo zasad malo bolji nego prošle godine", rekao je Ramić.
Dobrim tijekom sezone zadovoljna je i vlasnica taxi broda iz Komiže Zdenka Jončić.
"Sezona je za sada dobra, gostiju ima, a nadamo se da će ih za koji dan biti još i više jer tada počinje 40 najintenzivnijih dana turističke sezone", rekla je Jončić.
Dok ukupni turistički rezultati na nacionalnoj razini zasad pokazuju stagnaciju, Komiža potvrđuje da pojedine destinacije i dalje uspijevaju privući goste ponudom koju mnogi smatraju vrijednom novca.
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