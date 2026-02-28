"Neukusno, neprihvatljivo i uvredljivo – zgrožena sam": Fotografija hamburgera izazvala burne reakcije

"Svjesni smo da umjetnost kod različitih ljudi može pobuditi različite osjećaje i tumačenja, osobito u vremenu kada su određene društvene teme posebno osjetljive. Vaše mišljenje poštujemo, ali ujedno stojimo iza konteksta i namjere u kojoj je ova serija nastala. Restoran ostaje prostor poštovanja, topline i sigurnog okruženja za sve generacije gostiju. To su vrijednosti koje kao poduzeće, ali i kao pojedinci u njemu, svakodnevno živimo", zaključili su.