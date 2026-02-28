"Neukusno, neprihvatljivo i uvredljivo – zgrožena sam": Fotografija hamburgera izazvala burne reakcije

Slika izložena u jednom ljubljanskom restoranu izazvala je burnu raspravu na Facebooku. Prikazuje hamburger iz kojeg vire dječje ruke i noge, a dio javnosti protumačio ju je kao mračnu i provokativnu poruku, dok su drugi u njoj vidjeli umjetničku satiru ili crni humor, piše Metropolitan.si.
Raspravu je pokrenula objava korisnice Christine Jarc Stembal, koja je javno izrazila zgražanje prizorom. "Restoran Žibert, Ljubljana. Čovjek se ne može ne zapitati što nam ovakva slika poručuje u svijetu pedofilije i drugih poremećaja. Potpuno neukusno, neprihvatljivo i uvredljivo prema gostima i djeci, ali i prema ljudima općenito. Zgrožena sam", napisala je.
Restoran: "Riječ je o umjetničkoj interpretaciji"
U komentarima je objavila i odgovor restorana, u kojem se navodi da je fotografija dio umjetničkog koncepta koji se sastoji od tri povezana dijela.
"Serija se simbolično bavi odnosom suvremenog društva prema hrani i konzumerizmu, kao i pitanjem koliko često nepromišljenim ponašanjem ili pretjerivanjem hodamo po rubu i kakve posljedice takav način razmišljanja može imati", poručili su iz restorana.
Navode i da je riječ o vizualnoj interpretaciji poznate izreke "Ti si ono što jedeš".
"Hrana nas prati kroz sve životne faze. Uz nju odrastamo, slavimo, tješimo se i povezujemo je s uspomenama i emocijama. U tom kontekstu, hrana na fotografiji dobiva ljudske crte, a granica između čovjeka i hrane namjerno je simbolično zamagljena", pojasnili su, naglasivši da motiv nije zamišljen doslovno.
Restoran istaknuo da rad nema nikakve veze s neprimjerenim sadržajima
"Motiv ni na koji način nije povezan s bilo kakvim zločinačkim ili neprimjerenim temama. Riječ je isključivo o umjetničkom projektu, a ne o reklamnoj ili promotivnoj poruci", dodali su.
Na kraju su poručili da razumiju kako umjetnost može izazvati različite reakcije, ali da stoje iza svoje namjere, prenosi City Magazine.
"Svjesni smo da umjetnost kod različitih ljudi može pobuditi različite osjećaje i tumačenja, osobito u vremenu kada su određene društvene teme posebno osjetljive. Vaše mišljenje poštujemo, ali ujedno stojimo iza konteksta i namjere u kojoj je ova serija nastala. Restoran ostaje prostor poštovanja, topline i sigurnog okruženja za sve generacije gostiju. To su vrijednosti koje kao poduzeće, ali i kao pojedinci u njemu, svakodnevno živimo", zaključili su.
