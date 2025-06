Opasna kombinacija vrućine i vlage: Evo kako se nositi s tim

Oni koji žive u zgradama ili na gornjem katu kuće složit će se s tim da su ljeta bez klime i dobre ventilacije teško izdrživa. No osim navedenih problema koje uzrokuju ljetne sparine, vlaga u domu stvara pogodno tlo za rast i razvoj plijesni. To može dovesti ne samo do zdravstvenih poteškoća nego i do strukturalnih oštećenja stambenog prostora.