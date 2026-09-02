Quo vadis, turisti?
Tenerife ili Lanzarote? Koji otok izabrati za odmor?
Oba otoka nude sunce tijekom cijele godine, prekrasne plaže i vulkanske krajolike, ali Tenerife i Lanzarote imaju posve različite 'osobnosti'.
Planirate odmor na Kanarskim otocima? Tenerife i Lanzarote dva su najpoznatija otoka u arhipelagu, ali odabrati između njih nije uvijek jednostavno.
Oba nude obilje sunca, prekrasne plaže i dramatične krajolike, no iskustva koja pružaju mogu biti iznenađujuće različita. Tenerife spaja vulkanski krajolik sa živahnim ljetovalištima, bujnom prirodom i mnoštvom aktivnosti, dok je Lanzarote poznat po surovim krajolicima, prepoznatljivoj arhitekturi i opuštenoj atmosferi, piše Euronews.
I Tenerife i Lanzarote imaju mnogo toga ponuditi, bez obzira na to tražite li pustolovine, noćni život, kulturu ili mjesto na kojem se možete potpuno isključiti.
Evo njihove usporedbe.
Tenerife
Kada pomislite na Kanarske otoke, Tenerife će vjerojatno biti prvi otok koji će vam pasti na pamet. Razlog je vjerojatno to što je riječ o najvećem i najrazvijenijem otoku u arhipelagu, popularnom i među obiteljima i među parovima.
Jedno je sigurno: zabave ovdje ne nedostaje. Ljubitelji uzbuđenja svih uzrasta svakako bi trebali posjetiti Siam Park u Costa Adejeu. Tripadvisor i druge platforme često ga proglašavaju najboljim vodenim parkom na svijetu, a nudi bezbrojne tobogane i bazene.
Loro Parque omiljeno je odredište ljubitelja životinja, a Tripadvisorova nagrada Travellers’ Choice svrstala ga je među najbolje zoološke vrtove na svijetu.
Veliku ulogu ima i kultura, osobito u veljači i ožujku, kada se održava karneval u Santa Cruzu, jedan od najvećih svjetskih karnevala nakon onoga u Rio de Janeiru.
Tijekom cijele godine vrijedi posjetiti Institut Óscar Domínguez u umjetničkom centru Tenerife Espacio de las Artes, u kojem se nalazi velika zbirka slika, crteža i nadrealističkih predmeta tog umjetnika rođenog na Tenerifeu.
Otok ima obilje plaža za sve ukuse, od onih s vulkanskim pijeskom, poput Playe Jardín, do zlatnog pijeska Playe de las Teresitas i dramatičnih obalnih prizora Los Gigantesa.
Dobar dio Tenerifa doduše je prilično prometan, ali postoje i mjesta za one koji traže mir i tišinu.
Ako pripadate toj skupini, zaputite se na slabije razvijeni sjever otoka, osobito u Garachico, koji se može pohvaliti popločanim ulicama i prirodnim bazenima od lave Piscinas Naturales El Caletón. Ondje se nalazi i San Cristóbal de La Laguna, mjesto bogate povijesti i šarenih građevina uvršteno na UNESCO-ov popis svjetske baštine.
Tenerife je ujedno i raj za planinare. Cijelim otokom dominira vulkan Pico del Teide, najviši vrh Španjolske, oko kojeg se protežu neke od doista nevjerojatnih planinarskih staza. Premda Tenerife obiluje jeftinim i jednostavnim smještajem, nudi i mnoštvo elegantnih hotela za profinjeniji boravak.
Royal Garden Villas Luxury Hotel and Spa u Costa Adejeu ima 28 soba, svaku s privatnim bazenom, dok se Gran Meliá Palacio de Isora može pohvaliti najvećim hotelskim preljevnim bazenom sa slanom vodom u Europi, dugim nevjerojatnih 400 metara.
Za mene Tenerife pobjeđuje zahvaljujući golemoj raznolikosti. Ovdje je lako provesti tjedan dana bez osjećaja da svakodnevno radite isto. Nešto je pristupačniji i od Lanzarotea jer ima dvije zračne luke i više letova na dan – premda to, naravno, nije presudno za savršen odmor.
Lanzarote
Premda i Tenerife ima iznimno bogatu kulturnu ponudu, Lanzarote ga vjerojatno ipak nadmašuje. To je Kanarski otok za one koji traže odmor koji odudara od uobičajenog.
Za to je u velikoj mjeri zaslužan pokojni umjetnik, arhitekt i vizionar César Manrique. Zahvaljujući njegovu trajnom utjecaju, sve su kuće obojene u bijelo, a građevine više od dva kata rijetkost su gotovo na cijelom otoku. Cilj je bio postići da arhitektura bude usklađena s vulkanskim krajolikom, umjesto da se s njime natječe. Njegova su djela danas među nezaobilaznim otočnim znamenitostima.
Zaklada César Manrique otvorena je za javnost i smještena u njegovu nekadašnjem domu, građevini uklopljenoj u vulkanske stijene, sa sobama uređenima unutar prirodnih vulkanskih šupljina i namještajem iz sredine 20. stoljeća.
Manriqueov kompleks Jameos del Agua nevjerojatan je primjer susreta prirode i umjetnosti. Nalazi se unutar tunela od lave nastalog erupcijom vulkana Corona. Ondje možete vidjeti podzemno jezero nastalo prodiranjem morske vode, u kojem živi slijepi albino rak, endemska vrsta Lanzarotea. Tu je i dojmljiv restoran u kojem lokalnu kuhinju možete kušati unutar vulkanskog tunela.
No Lanzarote nudi mnogo više od Manriqueove ostavštine.
Cijeli otok izgleda neobično. Njegov krajolik nalik mjesečevoj površini čini oko 300 vulkanskih stožaca i nepregledna polja crne lave, zbog kojih pojedini dijelovi otoka djeluju gotovo nezemaljski.
Neobičan krajolik proteže se i na otočne vinograde, osobito one u La Geriji, gdje se grožđe uzgaja u vulkanskom tlu, a vino proizvodi na način jedinstven za ovaj otok. Tu je i Nacionalni park Timanfaya, najbolje mjesto za promatranje neobičnih geotermalnih demonstracija.
Lanzarote je omiljen i među cestovnim biciklistima zahvaljujući razgranatoj mreži zavojitih ruta, dok će surferi duž obale pronaći brojna opuštena mjesta. Otok ima i prekrasne plaže, od zlatnog pijeska Playe Blance do surovijih uvala oko Papagaya.
Dobar dio ovdašnjeg smještaja djeluje nešto intimnije i dizajnerski osmišljenije nego na Tenerifeu.
Finca Malvasia, rustikalno preuređeno seosko imanje s idiličnim bazenom, okruženo vulkanskim vinogradima, bilo je domaćin brojnih modnih snimanja. Hotel Palacio Ico smješten je pak u palači iz 17. stoljeća u Teguiseu i ima restoran koji preporučuje Michelinov vodič.
Za mene je Lanzarote osebujniji otok. Tenerife nudi više aktivnosti, ali Lanzarote ima snažniji osjećaj mjesta. Teško je bilo gdje drugdje u Europi pronaći krajolik – i atmosferu – poput njegovih.
Koji god otok odabrali, svakako kušajte neke od klasika kanarske kuhinje: od papas arrugadas, lokalnih krumpira kuhanih u slanoj vodi dok im se kora ne smežura, do sancocha canarija, tradicionalnog jela od usoljene ribe koje se savršeno slaže s aromatičnim umakom mojo, nezaobilaznim dijelom kanarske gastronomije.
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