Za to je u velikoj mjeri zaslužan pokojni umjetnik, arhitekt i vizionar César Manrique. Zahvaljujući njegovu trajnom utjecaju, sve su kuće obojene u bijelo, a građevine više od dva kata rijetkost su gotovo na cijelom otoku. Cilj je bio postići da arhitektura bude usklađena s vulkanskim krajolikom, umjesto da se s njime natječe. Njegova su djela danas među nezaobilaznim otočnim znamenitostima.