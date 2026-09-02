OPREZ S AIR FRYEROM
Ove namirnice nemojte stavljati u fritezu na vrući zrak: Mogu napraviti pravi nered
Friteza na vrući zrak jedan je od popularnijih kuhinjskih uređaja jer omogućuje brzu pripremu hrane uz znatno manje ulja nego kod klasičnog prženja, no nije prikladna za svaku namirnicu.
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Iako se u njoj može pripremati velik broj jela, neke namirnice u fritezi na vrući zrak neće ispasti kako treba, mogu izgubiti željenu teksturu, napraviti nered ili čak predstavljati sigurnosni rizik.
Umaci mogu napraviti nered
Jela koja sadrže puno tekućine ili rijedak umak nisu dobar izbor za pripremu izravno u košari friteze. Čili, bolonjez, gulaš i slična jela mogu prskati dok kroz uređaj cirkulira vrući zrak.
Tekućina pritom može završiti na unutarnjim dijelovima uređaja, dok se umak može zalijepiti za dno i zagorjeti.
Ako želite samo podgrijati već pripremljeno jelo koje sadrži umak, praktičnije je upotrijebiti odgovarajuću vatrostalnu posudu koja može stati u fritezu, piše Klix.ba.
Kokice nisu dobar izbor
Ni kokice se ne preporučuje pripremati u fritezi na vrući zrak. Većina takvih uređaja nije namijenjena postizanju uvjeta potrebnih da zrna kokica pravilno pucaju. Osim toga, lagana zrna mogu se pomaknuti zbog snažnog strujanja zraka i dospjeti do grijaćeg elementa.
Takva priprema ne samo da može završiti lošim rezultatom, nego predstavlja i sigurnosni rizik. Za kokice su prikladniji štednjak ili mikrovalna pećnica.
Brokula može postati suha i žilava
Premda se brojne vrste povrća odlično pripremaju u fritezi na vrući zrak, brokula može biti iznimka.
Zbog intenzivnog kruženja toplog zraka cvjetovi brokule mogu brzo izgubiti vlagu. Umjesto sočne i hrskave teksture, mogu postati suhi, tvrdi i žilavi.
Ako je ipak želite pripremiti u fritezi, važno je paziti na temperaturu i vrijeme pečenja kako se ne bi presušila.
Lisnato povrće može izgorjeti
Špinat, kelj i drugo vrlo lagano lisnato povrće također može biti problematično zbog snažnog ventilatora.
Lagani listovi mogu se pomicati po košari i približiti grijaćem elementu, gdje mogu brzo izgorjeti. Ako ih ipak pripremate na taj način, potrebno ih je pravilno rasporediti i osigurati da ih strujanje zraka ne podiže.
Prije nego što određenu namirnicu stavite u košaru, dobro je razmisliti je li za njezinu pravilnu pripremu potrebna voda, veća količina ulja ili sporije i ravnomjernije zagrijavanje.
Upravo u tome su ograničenja friteze na vrući zrak, pa je pri pripremi pojedinih namirnica potreban dodatni oprez.
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