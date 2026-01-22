Ovo su znakovi da ne pijemo dovoljno vode

Ilustracija / Unsplash

Voda je osnovna potreba organizma, ali i jedna od navika koju najlakše zanemarujemo. Osjećaj žeđi zapravo je kasni signal jer tijelo mnogo ranije šalje suptilne poruke da mu nedostaje tekućine. Problem je u tome što se ti znakovi često pogrešno tumače kao umor, stres ili glad.

Ovo su najčešći, na činjenicama utemeljeni pokazatelji da ne unosimo dovoljno vode.

Česta glavobolja bez jasnog razloga

Blaga do umjerena dehidracija može izazvati glavobolju zbog smanjenog protoka krvi i kisika prema mozgu. Ako se bol povlači nakon jedne ili dvije čaše vode, uzrok je vrlo često upravo manjak tekućine.

Umor i pad energije

Kada tijelu nedostaje voda, srce mora intenzivnije raditi kako bi dopremilo kisik i hranjive tvari do stanica. Posljedica je osjećaj iscrpljenosti, čak i bez većeg fizičkog napora.

Suha koža i usne

Koža je jedan od prvih organa koji reagira na nedovoljnu hidrataciju. Suhoća, zatezanje i ljuštenje često nisu znak loše njege, već nedostatka tekućine iznutra.

Tamna boja urina

Jedan od najpouzdanijih pokazatelja hidratacije. Svijetložuta boja upućuje na dobar unos tekućine, dok tamnija nijansa signalizira da tijelu nedostaje voda.

Rjeđe mokrenje

Ako mokrite znatno rjeđe nego inače, organizam pokušava zadržati što više tekućine. To je jasan znak da unos vode nije dovoljan.

Suha usta i neugodan zadah

Slina ima važnu ulogu u održavanju oralne higijene. Kada je njezin protok smanjen zbog dehidracije, češće se javljaju suha usta i neugodan zadah.

Osjećaj gladi ubrzo nakon obroka

Dehidracija se često pogrešno tumači kao glad. Ako imate potrebu za grickalicama ubrzo nakon jela, osobito između obroka, moguće je da vam zapravo nedostaje voda.

Vrtoglavica ili slabost pri ustajanju

Dehidracija može uzrokovati pad krvnog tlaka, osobito pri naglom ustajanju, što dovodi do kratkotrajne vrtoglavice.

Koliko je vode zaista dovoljno?

Potrebe za vodom nisu iste kod svih i ovise o tjelesnoj masi, razini tjelesne aktivnosti, prehrani i temperaturi okoline. Umjesto strogih pravila, stručnjaci savjetuju da se osluškuju signali tijela i prati boja urina, ali i da se voda pije tijekom cijelog dana, a ne tek kada se pojavi žeđ.