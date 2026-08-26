RUŽIČASTI TORANJ I "9 do 5"
VIDEO / Pogledajte kako su britanska kraljevska obitelj i New York odali počast Dolly Parton
Brojne počasti stižu nakon smrti legendarne američke country pjevačice Dolly Parton, koja je preminula u 80. godini nakon kratke borbe s rakom. Od glazbene ikone oprostili su se i britanska kraljevska obitelj te New York
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Tijekom tradicionalne smjene straže u Londonu u čast Dolly Parton izveden je jedan od njezinih najpoznatijih hitova, "9 to 5".
Kraljevska obitelj oprostila se od pjevačice i objavom na društvenoj mreži X, poručivši da je Parton "donijela radost, utjehu i inspiraciju tolikim ljudima".
Ružičasti Empire State Buliding
Posebnu počast pripremio je i New York, grad s kojim je američka zvijezda tijekom desetljeća razvila posebnu vezu. Empire State Building bit će u njezinu čast osvijetljen ružičastom bojom od 21:25 do 22:25 po lokalnom vremenu.
Parton je još 1978. godine dobila ključ grada New Yorka, a njezin se lik desetljećima poslije pojavio i na ograničenoj seriji MetroCard kartica za gradski javni prijevoz.
Njezina povezanost s gradom trebala se nastaviti i ove zime. Na Broadway je, prema objavi, trebala stići predstava temeljena na njezinu životu i karijeri.
Vijest o smrti jedne od najprepoznatljivijih osoba u povijesti country glazbe potaknula je brojne oproštaje diljem svijeta, a London i New York odali su joj počast na dva prepoznatljiva načina – njezinom glazbom i ružičastim svjetlima.
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