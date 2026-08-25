POTVRDILA OBITELJ
U 81. godini preminula legendarna Dolly Parton
U Nashvilleu je preminula Dolly Parton, jedna od najvećih zvijezda country glazbe i jedna od najprepoznatljivijih američkih glazbenica. Imala je 80 godina, a vijest o njezinoj smrti potvrdila je obitelj.
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Parton je tijekom karijere duge sedam desetljeća postala svjetski poznata zahvaljujući pjesmama poput "Jolene", "9 to 5" i "I Will Always Love You". Uz glazbenu karijeru bavila se i glumom, a bila je poznata i po humanitarnom radu. Osvojila je 11 Grammyja te je 2022. primljena u Rock and Roll Hall of Fame.
Posljednjih mjeseci imala je zdravstvenih problema, zbog kojih je otkazala i ranije odgođenu rezidenciju u Las Vegasu. Njezin suprug Carl Dean, s kojim je bila u braku gotovo 60 godina, preminuo je u ožujku 2025.
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