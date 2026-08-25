U 81. godini preminula legendarna Dolly Parton

Parton je tijekom karijere duge sedam desetljeća postala svjetski poznata zahvaljujući pjesmama poput "Jolene", "9 to 5" i "I Will Always Love You". Uz glazbenu karijeru bavila se i glumom, a bila je poznata i po humanitarnom radu. Osvojila je 11 Grammyja te je 2022. primljena u Rock and Roll Hall of Fame.