Pet grešaka pri plaćanju gotovinom, evo kako izbjeći skupe posljedice

N1 Info
16. kol. 2025. 12:00
novac, euro, trošak kampanje
Unsplash/Ilustracija

Za mnoge ljude, plaćanje gotovinom svakodnevna je praksa. Međutim, pritom se često događaju greške koje mogu imati skupe posljedice.

Dok neki nikad ne nose gotovinu i koriste isključivo kartice ili mobilno plaćanje, drugi se osjećaju sigurnije s novčanicama i kovanicama u džepu. No, i ovdje postoje zamke koje nisu svima poznate, a mogu vas skupo stajati, piše Fenix.

Greška 1: Ne prepoznavanje krivotvorenog novca

Kada plaćate velikim novčanicama, pazite na ostatak, posebno na novčanice od 20 i 50 eura. Krivotvoreni novac je čest problem, a provjeru možete obaviti metodom “opipaj-pogledaj-nagni”. Ako novčanici nedostaje vodeni žig, hologram ili zaštitne pruge, vjerojatno je riječ o krivotvorini.

Greška 2: Ne provjeravanje vraćenog ostatka

Na blagajni vlada žurba, pa se često događa da blagajnik vrati manji iznos nego što bi trebao. Kada primate ostatak, uvijek ga prebrojite i usporedite s računom, pogotovo kod većih iznosa.

Greška 3: Miješanje sličnih kovanica

Neke kovanice izgledaju vrlo slično, što može dovesti do zabune prilikom plaćanja. Ako krivo izbrojite novac, ne samo da usporavate red na blagajni, već možete i preplatiti.

Greška 4: Prihvaćanje oštećenih novčanica

Oštećene novčanice su česte, ali ako primite jako poderanu novčanicu, kasnije možete imati problema s njenim korištenjem. Pravilo je da novčanica mora biti najmanje 50% netaknuta da bi bila valjana.

Greška 5: Gubitak novca

Rupe u džepovima, nepažnja ili džeparoši, gotovinu je lako izgubiti. Da biste smanjili rizik, nosite samo onoliko novca koliko vam je potrebno i čuvajte ga na sigurnom mjestu.

Savjet: Ako često koristite gotovinu, budite oprezni kako biste izbjegli ove greške i zaštitili svoj novac.

