Pet grešaka pri plaćanju gotovinom, evo kako izbjeći skupe posljedice

Za mnoge ljude, plaćanje gotovinom svakodnevna je praksa. Međutim, pritom se često događaju greške koje mogu imati skupe posljedice.
Dok neki nikad ne nose gotovinu i koriste isključivo kartice ili mobilno plaćanje, drugi se osjećaju sigurnije s novčanicama i kovanicama u džepu. No, i ovdje postoje zamke koje nisu svima poznate, a mogu vas skupo stajati, piše Fenix.
Greška 1: Ne prepoznavanje krivotvorenog novca
Kada plaćate velikim novčanicama, pazite na ostatak, posebno na novčanice od 20 i 50 eura. Krivotvoreni novac je čest problem, a provjeru možete obaviti metodom “opipaj-pogledaj-nagni”. Ako novčanici nedostaje vodeni žig, hologram ili zaštitne pruge, vjerojatno je riječ o krivotvorini.
Greška 2: Ne provjeravanje vraćenog ostatka
Na blagajni vlada žurba, pa se često događa da blagajnik vrati manji iznos nego što bi trebao. Kada primate ostatak, uvijek ga prebrojite i usporedite s računom, pogotovo kod većih iznosa.
Greška 3: Miješanje sličnih kovanica
Neke kovanice izgledaju vrlo slično, što može dovesti do zabune prilikom plaćanja. Ako krivo izbrojite novac, ne samo da usporavate red na blagajni, već možete i preplatiti.
Greška 4: Prihvaćanje oštećenih novčanica
Oštećene novčanice su česte, ali ako primite jako poderanu novčanicu, kasnije možete imati problema s njenim korištenjem. Pravilo je da novčanica mora biti najmanje 50% netaknuta da bi bila valjana.
Greška 5: Gubitak novca
Rupe u džepovima, nepažnja ili džeparoši, gotovinu je lako izgubiti. Da biste smanjili rizik, nosite samo onoliko novca koliko vam je potrebno i čuvajte ga na sigurnom mjestu.
Savjet: Ako često koristite gotovinu, budite oprezni kako biste izbjegli ove greške i zaštitili svoj novac.
