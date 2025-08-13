Skandal u Poljskoj: Novac EU-a potrošili na klubove i jahte

Poljsko ministarstvo europskih fondova jučer je obustavilo sve isplate u okviru programa Europske unije za financiranje hotela, restorana i kulturnih prostora nakon što je inicijativa za transparentnost razotkrila da su se potpore koristile za jahte, votka-barove i tvrtku registriranu na istoj adresi kao seks-klub.
Ministrica europskih fondova Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rekla je da nikakav novac više neće biti isplaćivan dok se svaka od približno 2400 potpora, ukupno vrijednih oko 1,2 milijarde zlota (282,3 milijuna eura), pojedinačno ne revidira, prenosi Politico.
"Svaki zlot bit će provjeren"
"Svaki zlot bit će provjeren", rekla je ministrica novinarima, okrivljujući pravila koja je sastavila prethodna vlada stranke Pravo i pravda (PiS). Cilj je, dodala je Pełczyńska-Nałęcz, zaštititi povjerenje javnosti u europske fondove i osigurati da novac doista pomogne korisnicima kojima je namijenjen.
Dosad je isplaćeno oko 110 milijuna zlota (25,8 milijuna eura), ostavljajući većinu proračuna programa zamrznutom. Shema HoReCa, dio poljskog plana oporavka od covida-19, bila je namijenjena pomoći malim poduzećima u turizmu i ugostiteljstvu da diversificiraju poslovanje nakon pandemije.
Bruxelles je godinama stopirao isplate iz fonda za oporavak, vrijednog 59,8 milijardi eura za Poljsku, zbog sporova oko vladavine prava s prethodnom vladom, što je njegovo konačno odmrzavanje pretvorilo u ključni uspjeh premijera Donalda Tuska nakon njegove izborne pobjede 2023.
"Osjećamo golem smrad i ogroman dug"
No interaktivna online karta korisnika, objavljena prošli tjedan, izazvala je nezadovoljstvo u poljskoj javnosti zbog kupnji koje su izazvale čuđenje, od plovila i luksuznog namještaja do potpore registrirane na adresi svingerskog kluba. PiS je iskoristio kontroverzu kako bi optužio Tuskovu vladu za klijentelizam i rasipanje te istaknuo pukotine unutar vladine koalicije.
"Ta su sredstva bila namijenjena obnovi Poljske nakon pandemije i stvaranju novih radnih mjesta", rekao je glasnogovornik PiS-a Rafał Bochenek u priopćenju u utorak: "Tusk je obećao razvoj koji će svatko osjetiti. Ono što osjećamo jest golem smrad i ogroman dug koji ćemo svi morati otplatiti."
Tusk je obranio svoju vladu, okrivljujući prethodnu PiS-ovu administraciju za to što je godinama blokirala sredstva i time prisilila na ubrzanu provedbu: "Sto posto odgovornosti za ovaj godinama stvaran nered pada na naše prethodnike, koji su blokirali ta sredstva i ostavili nam vrlo malo vremena da ih pravilno potrošimo".
"Ministarstvo je olabavilo procedure"
"Kako bi se osiguralo da novac dođe do korisnika, ministarstvo europskih fondova olabavilo je procedure i provjere, a neki su to iskoristili, trošeći na načine koje ljudi, s pravom, smatraju upitnima, ako ne i otvoreno kriminalnima", dodao je Tusk.
Glasnogovornik Europske komisije rekao je za radio RMF FM u ponedjeljak da izvršno tijelo Europske unije "pomno prati situaciju", ali je naglasio da odgovornost za upravljanje sredstvima leži na Varšavi, prenosi Index.hr.
