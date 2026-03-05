jeftino i dugotrajno
Pet iznenađujuće zdravih konzerviranih namirnica – uvrstite ih u svakodnevnu prehranu
Konzervirana hrana je jeftina, praktična i dugo traje. Međutim, često se smatra manje zdravom od svježe hrane.
Istina je da se neki hranjivi sastojci mogu izgubiti tijekom procesa konzerviranja, kada se hrana zatvori u hermetički zatvorenu posudu i zagrijava na visokoj temperaturi kako bi se uništile sve bakterije, prenosi Klix.
Neki ljudi mogu biti zabrinuti i zbog toga što konzervirana hrana sadrži BPA, kemikaliju koja se koristi za izradu nekih zaštitnih obloga u limenkama. Međutim, britanska Agencija za standarde hrane izjavila je da se razina BPA otkrivena u hrani u Ujedinjenom Kraljevstvu trenutno ne smatra štetnom.
I dok neke konzervirane namirnice imaju dodanu sol, šećer ili zasićene masti, mnoge i dalje nude obilje hranjivih tvari.
Jedna studija iz 2015. godine objavljena u časopisu Nutrients, provedena na gotovo 10.000 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, otkrila je da oni koji su jeli šest ili više konzervi hrane tjedno imaju veći unos 17 esencijalnih nutrijenata u prehrani, uključujući kalcij, kalij i vlakna, u odnosu na one koji su jeli dvije ili jednu konzervu dnevno.
Proces konzerviranja također čuva hranu kad je najsvježija, što znači da neko konzervirano voće i povrće zapravo može zadržati više hranjivih tvari od svježeg voća i povrća koje stoji danima.
Međutim, nisu sve konzerve jednake. Neke su iznenađujuće zdrave.
Grah
Baš kao i drugi konzervirani grah, poput crvenog ili crnog graha, grah iz konzerve je dobar izvor biljnih proteina i vlakana. Porcija od 200 grama pečenog graha može sadržavati otprilike 10 grama vlakana, što je trećina preporučenog dnevnog unosa.
Međutim, umak od rajčice u kojem se često nalazi može sadržavati dodani šećer i sol. Zato svakako provjerite deklaraciju i odaberite onaj sa smanjenim udjelom šećera i soli.
Konzervirana riba
Konzervirani plodovi mora, poput tune, sardina, lososa ili dagnji, jeftin su i praktičan način da u svoju prehranu unesete više ribe.
National Health Service preporučuje jedenje barem dvije porcije ribe tjedno jer je bogata proteinima, vitaminima i mineralima. To uključuje barem jednu porciju (140 grama) masne ribe poput skuše ili sardina zbog njihove visoke razine omega-3 masnih kiselina.
Ponovno, obratite pažnju na deklaracije i birajte konzerviranu ribu u vodi umjesto salamure, koja može sadržavati puno dodane soli. Ako odaberete ribu konzerviranu u ulju, ocijedite je prije upotrebe kako biste izbjegli nepotrebne kalorije iz masti.
Konzervirano voće
Konzervirano voće poput ananasa, breskvi i krušaka jednostavan je način da unesete više od preporučenih pet dnevnih porcija voća i povrća.
Često je jednako hranjivo kao svježe i smrznuto voće, a i duže traje u vašem ormariću. Pokušajte odabrati voće konzervirano u vodi ili prirodnom soku umjesto sirupa, koji sadrži više dodanog šećera.
Konzervirano povrće
Bilo da se radi o mrkvi, grašku, kukuruzu šećercu ili gljivama, korisno je imati konzervirano povrće u ormariću jer traje puno duže od svježeg. Obavezno birajte povrće koje je kuhano u vodi i bez dodane soli.
Konzervirana rajčica
Rajčica u konzervi još je jedna osnovna namirnica iz trgovine koja se računa kao jedna od vaših pet dnevnih porcija voća i povrća.
Možda mislite da je konzervirana rajčica manje zdrava od svježe, ali vaše tijelo može apsorbirati više spoja korisnog za srce, zvanog likopen, iz konzerviranih sorti nego iz svježe, nekuhane rajčice. Možete ih koristiti umjesto gotovih umaka od rajčice, koji su više prerađeni i često imaju više šećera i soli.
