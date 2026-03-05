Pet iznenađujuće zdravih konzerviranih namirnica – uvrstite ih u svakodnevnu prehranu

Jedna studija iz 2015. godine objavljena u časopisu Nutrients, provedena na gotovo 10.000 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, otkrila je da oni koji su jeli šest ili više konzervi hrane tjedno imaju veći unos 17 esencijalnih nutrijenata u prehrani, uključujući kalcij, kalij i vlakna, u odnosu na one koji su jeli dvije ili jednu konzervu dnevno.