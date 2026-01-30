Praktički besplatno: Jednostavan trik za domaći kvasac koji može "trajati vječno"

Jedan od načina na koji možete kod kuće dobiti kvasac bez potrebe za odlaskom u kupovinu jest pomoću sirovog dizanog tijesta, piše Pun Kufer. Nakon što zamijesite tijesto s kvascem za pizzu, kruh, peciva ili neto drugo što pravite, odvojite jedan komad veličine loptice za stolni tenis i stavite u staklenku koju ste prethodno oprali i dobro osušili.