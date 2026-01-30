Oglas

Praktički besplatno: Jednostavan trik za domaći kvasac koji može "trajati vječno"

30. sij. 2026. 22:09
Pixabay / Ilustracija

Ako svaki tjedan ponavljate postupak pripreme, koliko je kvasac otprilike i dobar za uporabu, možete ga imati praktički zauvijek.

Jedan od načina na koji možete kod kuće dobiti kvasac bez potrebe za odlaskom u kupovinu jest pomoću sirovog dizanog tijesta, piše Pun Kufer. Nakon što zamijesite tijesto s kvascem za pizzu, kruh, peciva ili neto drugo što pravite, odvojite jedan komad veličine loptice za stolni tenis i stavite u staklenku koju ste prethodno oprali i dobro osušili.

Odvojite komad platna i poklopite staklenku s kvascem pa pričvrstite gumicom i stavite u hladnjak. Kada vam zatreba kvasac, prelijte tijesto s malo ugrijanog mlijeka – pripazite da bude mlako, a ne vruće i dodajte malo šećera te prebacite na toplo. Kad naraste, dobit ćete kvasac koji možete koristiti za pripremu tijesta i ponovite postupak.

dizano tijesto kvasac tijesto

