Što emocionalno inteligentni ljudi govore kako bi bolje razumjeli druge

"Naravno da te je kolega izostavio tijekom tog sastanka pa si osjetio nepoštovanje. I jasno je da te je prijateljica izdvojila time što te nije pozvala na tu zabavu pa si se osjećao odbačeno. No pretpostavka da svi jednako razumijemo te događaje može biti veći skok nego što mislite. Možda je kolega primijetio da su grupi ostale tri minute, a još ste bili u slijepoj ulici. Da nije intervenirao, svi biste se razišli bez donesene odluke. A prijateljica je izostavila mnogo ljudi sa svojeg popisa, ne samo vas", kaže ona.