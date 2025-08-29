Ljude zbunio dječji matematički zadatak koji je postao viralan: Možete li ga vi riješiti?

Ono što neki možda nisu shvatili je da zagrade označavaju da je jednadžba unutar njih jednaka vlastitom broju. Vrijednost zbroja unutar zagrada zatim se mora pomnožiti s prvom jednadžbom. Ako je i vas zadatak zbunio, evo rješenja. Dakle, 72 podijeljeno s devet je jednako osam. Zbroj zagrade isto iznosi osam, a umnožak ta dva broja je 64 što znači da je točan odgovor pod b).