Ljude zbunio dječji matematički zadatak koji je postao viralan: Možete li ga vi riješiti?

Činilo se da su mnogi bili zbunjeni pitanjem, a nekoliko korisnika je dalo krive odgovore.
Oglas
Jedno matematičko pitanje ostavilo je mnoge ljude u nedoumici.
Popularni račun na društvenim mrežama posvećen matematici, "Math Class", objavio je jednadžbu na X-u, nekadašnjem Twitteru, a mnogi ljubitelji brojeva su svoja rješenja napisali u komentaru, piše Daily Mail, a prenosi Večernji list. Viralni matematički problem glasi: 72÷9(4+4)=?. Ispod pitanja su bila četiri ponuđena rješenja, a to su: a) 1 b) 64 c) 72 ili d) 9. Činilo se da su mnogi bili zbunjeni pitanjem, a nekoliko korisnika je u komentarima netočno odgovorilo.
Gotovo polovica onih koji su se bavili jednadžbom pogrešno je vjerovala da je točan odgovor pod a). Mnogi su se mučili shvatiti što kako zapravo uključiti zagrade u izračun. Međutim, nekolicina je uspjela točno riješiti zadatak. Svaka se strana izraza treba izračunati zasebno, što znači da se 72 mora podijeliti s devet odvojeno od zbroja četiri plus četiri.
Ono što neki možda nisu shvatili je da zagrade označavaju da je jednadžba unutar njih jednaka vlastitom broju. Vrijednost zbroja unutar zagrada zatim se mora pomnožiti s prvom jednadžbom. Ako je i vas zadatak zbunio, evo rješenja. Dakle, 72 podijeljeno s devet je jednako osam. Zbroj zagrade isto iznosi osam, a umnožak ta dva broja je 64 što znači da je točan odgovor pod b).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas