Jednostavan recept

Pripremite najukusnije mini-pizze od nekoliko sastojaka: Gotove za samo deset minuta

author
N1 Info
|
11. lis. 2025. 18:22
pizze, tikvice, pizza
Shutterstock

Volite li pizzu, a nemate vremena za dugotrajnu pripremu, recept za mini-pizze je pravo rješenje.

Ove mini-pizze gotove su samo za 10 minuta, a ukusom i izgledom ne zaostaju od klasične pizze iz pećnice. Idealne su za brz doručak, užinu ili kasni doručak vikendom, piše Klix.

Potrebni sastojci:

Jedna tortilja ili malo pecivo, dvije do tri žlice pasate, 50 grama ribanog sira po izboru (mozarella, gauda, cheddar), dodaci poput gljiva, paprika, maslina, rukole, malo origana ili začina po želji.

Priprema:

Zagrijte tavu na srednje jakoj vatri i stavite u nju tortilju ili malo pecivo. Preko tijesta ravnomjerno rasporedite pasatu ili umak od rajčica, pazeći da pokrije cijelu površinu, a zatim pospite ribanim sirom po izboru. Dodajte omiljene sastojke: šunku, gljive, paprike, masline ili rukolu te ih rasporedite tako da se lijepo zapeku.

Tavu pokrijte poklopcem i pecite pet do sedam minuta, dok se sir potpuno ne otopi, a tortilja ne postane hrskava i zlatno-smeđa.

Za dodatnu aromu i svježinu, pred serviranje je pospite s origanom ili svježom rukolom. Na ovaj način dobivate brzu, jednostavnu i ukusnu mini-pizzu spremnu za samo nekoliko minuta.

Brzi recepti Mini-pizze Pizza iz tave Recept za tortilje Užina

