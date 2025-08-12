Služe se svime i svačime
Putnici upozoreni: "Podmuklo kašnjenje" zbog kojeg možete propustiti avion
Propustili ste let – i što sad? Morat ćete stati u red u zračnoj luci ili pokušati telefonski dobiti predstavnika aviokompanije kako biste promijenili rezervaciju.
Promjena vas može stajati znatno više novca, a mogla bi i potpuno poremetiti vaše putovanje. No, je li zaista vaša krivnja što ste zakasnili? Ne nužno. Stjuardesa iz Delte progovorila je o tome kako vas aviokompanije navode da propustite svoj let.
"Kašnjenje" ne znači uvijek kašnjenje – posebno na letovima Delte.
U videu na TikToku, stjuardesa @tay_shearer savjetuje putnicima da uvijek dođu u zračnu luku u vrijeme predviđeno za polazak – čak i ako aviokompanija tvrdi da let kasni.
"Ne zanima me koliko sati kasni. Vrlo je moguće da ipak poletimo u predviđeno vrijeme", objašnjava ona. "Primjerice, danas sam radila na letu, ujutro sam dobila poziv da kasnimo dva i pol sata, sat kasnije još jedan poziv – i što mislite? Poletjeli smo na vrijeme."
Stjuardesa također daje naslutiti da bi to moglo biti češće kod Delte, koju naziva "aviokompanijom koja polijeće na vrijeme".
A to nisu samo priče. Kako piše Condé Nast Traveler, analitička tvrtka za zračni promet Cirium utvrdila je da je Delta u 2024. bila najtočnija američka aviokompanija, s postotkom letova koji su krenuli na vrijeme od 83,46 posto.
Ali to se događa i kod drugih aviokompanija.
Ranije je Summer Hull, direktorica sadržaja za putnički i financijski portal The Points Guy, propustila let iz Međunarodne zračne luke George Bush u Houstonu za Newark Liberty nakon što se pojavila na vrijeme za "odgođeni" let United Airlinesa.
Nije dobila nikakvu obavijest
"Spakirala sam se i krenula prema izlazu oko 30-35 minuta prije objavljenog (odgođenog) vremena polijetanja, očekujući da će kašnjenje biti i dulje jer nije bilo nikakvih obavijesti ili poziva za ukrcaj", podijelila je. "Umjesto toga, dočekalo me nešto sasvim drugo – izlaz bez putnika i posade."
Hull nije dobila nikakvu obavijest o pomaknutom vremenu polijetanja: "Vjerojatno su oni koji su ostali kod izlaza ili se ranije vratili uspjeli ući u avion. Svi ostali nisu imali sreće."
Sličnu situaciju doživjela je i obitelj koja je letjela iz Ciudad de Guatemale za Detroit na letu Spirit Airlinesa, kako je jedan od putnika ispričao za The New York Times.
"Dobio sam dvije poruke od Spirita da naš let kasni – prvo oko 20 minuta, a zatim dodatnih 15 – pa je novo vrijeme polaska bilo 16:18", napisao je. "Iskoristili smo kašnjenje da nešto pojedemo, prateći mobitel za daljnje obavijesti, kojih nije bilo. Kad smo se vratili do izlaza u 15:40, rečeno nam je da je avion spreman ranije nego što se očekivalo i da su vrata zatvorena."
Valja razmotriti nekoliko stvari
Kao odgovor, kolumnist NYT-a Seth Kugel naveo je da je kontaktirao glasnogovornika Spirita, koji ga je uputio na "odjeljak 2.4.1 (b)" u Ugovoru o prijevozu.
"U slučaju kašnjenja, gostima se preporučuje ostanak u području izlaza radi ažuriranja i mogućih ranijih polazaka", prenio je iz ugovora. "Spirit ne snosi odgovornost prema gostima koji propuste let koji je poletio ranije od procijenjenog vremena objavljenog za kašnjenje."
Ako ipak dobijete obavijest da vaš let kasni, a ne želite doći u zračnu luku u prvotno predviđeno vrijeme polijetanja, ima nekoliko stvari o kojima trebate razmisliti.
Budući da se "polijetanje na vrijeme" računa unutar 15 minuta, općenito se preporučuje dolazak u zračnu luku uobičajeno ako je objavljeno kašnjenje sat vremena ili manje. Međutim, Erika Richter, glasnogovornica Američkog društva putničkih savjetnika, rekla je za Washington Post da to preporučuje i kod kašnjenja od dva sata ili manje.
"Podmuklo kašnjenje"
"Aviokompanije nastoje brzo riješiti kašnjenja, i sasvim je moguće da vaš let krene ranije ako se problem riješi", rekla je.
Max Barrus, potpredsjednik za planiranje i prihode u Breeze Airwaysu, rekao je za WaPo da putnici trebaju posebno obratiti pažnju na "podmuklo kašnjenje" – ono koje se stalno produžuje u malim koracima, piše portal Best Life.
"Možda ste dobili poruku ili obavijest da će let kasniti 15 minuta, a zatim nekoliko minuta kasnije to kašnjenje se produljilo na 30, pa još dulje", objasnio je. "Možda si možete dati nekoliko minuta više, ali nemojte se opustiti. Aviokompanija će učiniti sve što može da avion što prije krene prema vašem odredištu."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare