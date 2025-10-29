JEDNOM GODIŠNJE
Računi za grijanje bit će veći ako zanemarite ovaj jednostavan i brz zadatak s radijatorima
Kako biste smanjili račune za grijanje, a pritom zadržali dom toplim i ugodnim, postoji jedan brz i jednostavan zadatak.
Oglas
Ušteda novca na energiji može značiti izolaciju dijelova doma kako bi se spriječio gubitak topline, no jednostavnija metoda jest odzračivanje radijatora.
Prije nego što uključite radijatore, trebali biste ih odzračiti kako biste uklonili zrak koji se nakupio i osigurali učinkovitiji sustav grijanja. Odzračivanjem radijatora oslobađa se zarobljeni zrak, što omogućuje slobodniji protok topline i bolje zagrijavanje prostora. Ovaj se godišnji zadatak može obaviti vrlo brzo i jednostavno.
Inženjeri iz tvrtke Vaillant pojasnili su da, ako su radijatori puni zraka, to može spriječiti da topla voda dosegne sve dijelove unutar radijatora, piše Express.
"Možda ste grijanje uključili na najjače, ali ako se toplina ne širi ravnomjerno kroz radijatore, sustav će morati raditi više nego što je potrebno da zagrije dom, što znači da trošite energiju i tako povećavate račune za grijanje.“
Neki znakovi koji upućuju na potrebu odzračivanja radijatora su ako uključite grijanje, a dom je i dalje hladan, ili ako čujete mjehuriće zraka kada prvi put uključite grijanje.
Još jedan pokazatelj je ako dotaknete radijator i primijetite da je vruć pri dnu, a hladan na vrhu — to može značiti da je zrak zarobljen u sustavu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas