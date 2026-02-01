Rijetki znaju značenje ova tri broja na okviru naočala, a kriju važnu informaciju

Je li vam i najmanja ogrebotina na naočalama uspjela pokvariti raspoloženje? Možda ste primijetili kako mala nepravilnost na lećama može privući svu vašu pažnju i utjecati na vaš pogled na svijet. Pitate se kako ukloniti te dosadne ogrebotine bez kupnje novih naočala ili skupih zahvata? Evo nekoliko praktičnih savjeta koji bi vam mogli pomoći.