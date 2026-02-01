Rijetki znaju značenje ova tri broja na okviru naočala, a kriju važnu informaciju

Većina misli da su brojevi na okviru naočala povezani s modelom okvira, ali nije tako. Svaki optičar zna o čemu je riječ kada ih vidi.
Na okviru naočala postoje brojevi koji imaju svoje značenje, a za to ne znaju ni ljudi koji ih nose godinama.
Točnije, većina misli da su brojevi na okviru isključivo vezani uz model naočala, ali nije tako.
Ako znate što znače, kupnja naočala bit će vam mnogo lakša, prenosi Krstarica.
Ovi brojevi na okviru označavaju veličinu naočala!
Na okviru naočala mogu stajati u nizu, uzmimo za primjer, tri broja poput 52-17-135 mm.
Svakom optičaru je jasno da to označava sljedeće karakteristike naočala:
- 52 – Ovo je širina leće, koja se obično kreće od 40 mm do 62 mm.
- 17 – Ovo je širina mosta (korijena nosa). Ova vrijednost kod naočala najčešće varira od 14 do 24 mm.
- 135 – Ovo je duljina kraka (sljepoočnice), a obično se kreće od 120 do 150 mm.
Ostale znamenke na okviru naočala doista označavaju model.
Bonus savjeti za naočale
Je li vam i najmanja ogrebotina na naočalama uspjela pokvariti raspoloženje? Možda ste primijetili kako mala nepravilnost na lećama može privući svu vašu pažnju i utjecati na vaš pogled na svijet. Pitate se kako ukloniti te dosadne ogrebotine bez kupnje novih naočala ili skupih zahvata? Evo nekoliko praktičnih savjeta koji bi vam mogli pomoći.
Iako se čine nevažnima, ogrebotine na naočalama mogu ozbiljno utjecati na vaš svakodnevni život. Umjesto kristalno čistog vida, suočavate se s odsjajem, iskrivljenim fokusom pa čak i smanjenim samopouzdanjem. Srećom, postoji nekoliko načina kako ih ublažiti i vratiti jasnoću vašim lećama.
Pasta za zube: Neabrazivna pasta za zube može učiniti čuda za plastične leće. Nanesite malu količinu paste na ogrebotinu. Koristeći meku krpicu od mikrovlakana, nježno trljajte pastu kružnim pokretima nekoliko minuta. Isperite toplom vodom i osušite naočale. Ako ogrebotina ostane vidljiva, ponovite postupak.
Soda bikarbona: Ovaj prirodni sastojak također može pomoći u uklanjanju ogrebotina. Pomiješajte žlicu sode bikarbone s nekoliko kapi vode kako biste dobili pastu. Utrljajte pastu u ogrebotinu kružnim pokretima koristeći meku krpu. Isperite i osušite. Ova metoda je sigurna za većinu materijala, ali uvijek provjerite jesu li vaše naočale prikladne za ovaj postupak.
Sredstvo za poliranje automobila: Sredstva za poliranje automobila učinkovita su na plastičnim površinama. Nanesite malu količinu sredstva na ogrebotinu. Nježno ga utrljajte mekom krpom, a zatim obrišite suhom krpom.
Napomena: Izbjegavajte ovu metodu kod staklenih leća.
