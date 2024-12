Terpeuti savjetuju: Ove četiri fraze ključne su za sretnu vezu

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Evo četiri fraze koje ljudi ne govore dovoljno svojim partnerima.

Čak i naše najneugodnije emocije moraju biti izražene, kaže Lisa Marie Bobby, psihologinja i osnivačica psihološkoj savjetovališta u Denveru.

“Jasna komunikacija puna poštovanja svima odgovara”, kaže ona.

Evo četiri fraze koje ljudi ne govore dovoljno svojim partnerima.

1. “Imam zahtjev”

“Ako to kažete lijepo, to vašem partneru daje do znanja da ćete reći nešto ozbiljno, važno i djelotvorno”, kaže Bobby.

Recite im zašto imate zahtjev, zamolite njihov doprinos, a zatim završite pitanjem treba li nešto od vas.

Sve u svemu to bi trebalo zvučati ovako: “Imam zahtjev. Sljedeći put kada punite perilicu posuđa možeš li je uključiti? Tako će posuđe sutradan biti čisto i mogu ga posložiti. Bi li to bilo u redu?”

2. “Ovako ja to sebi tumačim”

Razgovarati s partnerom o tome kako se osjećate zbog nedavnih događaja je zdravo. No, ovakvi razgovori rijetko urode plodom ako se jedno ili oboje osjeća napadnuto, kaže Dené Logan, terapeut i autor knjige “Sovereign Love”.

Započinjanje razgovora s “Ovako ja to sebi tumačim” moglo bi pomoći u ublažavanju te defenzivnosti.

„Kada kažemo: “Ja to sebi tumačim na način ništa što napravim nije dovoljno dobro”, umjesto da to kažemo na optužilački način “Ništa što radim nije dovoljno dobro za tebe”, jer na taj način oblikovana “pritužba” i osjećaj postaje optužba i ostavlja prostor za pogrešno tumačenje”, kaže ona.

3. “Što misliš otkud to dolazi?”

Lako je pretpostaviti da naš partner uvijek zna što osjećamo ili zašto. No, bez obzira na to koliko je netko dugo u vašem životu, nemoguće je da u 100 posto slučajeva shvati odakle dolazite.

Ova fraza može “uvesti našeg partnera u kontekst naših ranjivosti” , kaže Logan, a prenosi CNBC.

Ovih 7 stvari u vezi imaju zaista sretni ljudi: Ako ih imate, imate pravog intimnog partnera Otkriveno koja navika na društvenim mrežama pokazuje da je žena nesretna u vezi

“Ako sam, na primjer, osjećala da me moj partner kritizira na način koji me podsjeća na to da sam bila kritizirana kao dijete, to što moj partner traži da čuje više o tom povijesnom kontekstu može biti efikasan način za izgradnju dublje intimnosti među nama”, rekla je.

4. “Što smo napravili ove godine?”

Uzmite u obzir trenutke koje ćete cijeniti, sukobe kroz koje ste prolazili i osobna postignuća, kaže Thema Bryant, profesorica psihologije na Sveučilištu Pepperdine i bivša predsjednica Američkog udruženja psihologa.

Kako biste usmjerili razgovor, Bryant preporučuje da odgovorite na nekoliko pitanja:

Koji je trenutak ove godine za koji vam je drago što smo preživjeli ili prevladali?

Kako sam ti pomogao/la da procvjetaš ili narasteš ove godine?

Postoji li nešto što sam učinio/la ili rekao/la ove godine što vas je povrijedilo, a o čemu nismo razgovarali?

Što nas očekujete sljedeće godine?

Kraj kalendarske godine prirodno je vrijeme za to, ali taj osvrt možete napraviti bilo kada.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

#related-news_1

#related-news_2