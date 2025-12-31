Znate li zašto posljednji dan u godini zovemo Silvestrovo?

U Hrvatskoj postoji izreka "Kako dočekate ponoć, takva će vam biti cijela godina", koja odražava vjerovanje da način na koji provedemo posljednje trenutke stare godine utječe na cijelu nadolazeću godinu. Zbog toga ljudi posebnu pažnju posvećuju pripremi za doček. Zovu se gosti, najčešće obitelj i bliski prijatelji s kojima želite ući u novu godinu pa ih time simbolički pozivate da budu dio vašeg života i u njoj. Priprema se hrana i alkoholna pića, najčešće pjenušac, i gleda se već tradicionalni vatromet.