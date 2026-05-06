VIDEO / Poznata destinacija se "guši". Turisti su zakrčili ulice i blokirali život: "Još nismo naučili letjeti"

Bivši gradonačelnik Salvatore Gagliano, vlasnik Grand Hotela Tritone s pet zvjezdica u Praianu, primijetio je da je porast turista proteklog vikenda blokirao ne samo pješačke prolaze, već i vijugave ceste koje grle obalu regije. "Ovo su prizori kao iz Trećeg svijeta. Ceste su uske. Kad su blokirane, vlada potpuna zbrka", poručio je i ustvrdio da jednodnevni izletnici, koje mještani opisuju kao "mordi e fuggi" ili turisti koji jedu i bježe, uništavaju luksuznu, ambicioznu sliku Amalfijske obale.