VIDEO / Poznata destinacija se "guši". Turisti su zakrčili ulice i blokirali život: "Još nismo naučili letjeti"

Poznata Amalfijska obala po opsadom je turista, koji blokiraju ulice, prisiljavajući ogorčeno lokalno stanovništvo da se zabarikadira u svojim domovima.
Južno od Napulja, gradovi s razglednica duž talijanske Amalfijske obale dugo su bili odredišta za one koji traže "la dolce vita", od Elizabeth Taylor do Kylie Jenner. No, s pojavom influencera, ove su lokacije postale više noćna mora nego slatko utočište.
"Positano je prepun malih uskih uličica, i svi se guraju po njima. Polovica ljudi ide gore, a polovica dolje. Bio je to potpuni kaos. Svi su se dodirivali, rame uz rame", rekao je jedan razočarani američki turist koji je prošlog ljeta putovao u Positano za New York Post.
Video snimka od prošlog vikenda potvrđuje da se kaos vratio. Stanovnici su s pravom revoltirani. "Gradonačelnicima i upraviteljima Amalfijske obale sviđa se ovaj nered, inače bi već izdali naredbe za civiliziranje ovog masovnog turizma", rekao je lokalac Antonio Attianese, dodajući da se ovo ponavlja iz godine u godinu i da se situacija samo pogoršava.
Bivši gradonačelnik Salvatore Gagliano, vlasnik Grand Hotela Tritone s pet zvjezdica u Praianu, primijetio je da je porast turista proteklog vikenda blokirao ne samo pješačke prolaze, već i vijugave ceste koje grle obalu regije. "Ovo su prizori kao iz Trećeg svijeta. Ceste su uske. Kad su blokirane, vlada potpuna zbrka", poručio je i ustvrdio da jednodnevni izletnici, koje mještani opisuju kao "mordi e fuggi" ili turisti koji jedu i bježe, uništavaju luksuznu, ambicioznu sliku Amalfijske obale.
Dodao je da gosti njegova hotela nerado napuštaju objekt radi obroka ili izleta, navodeći svoju odbojnost prema gužvi.
Mještani kao razlog za neodržive gužve ističu priljev putnika s kruzera. "Potrebna nam je uredba kojom bi se putnicima zabranilo napuštanje kruzera umjesto da se iskrcaju", rekao je Gagliano. "Ne možemo podnijeti toliko ljudi. Ljepota Amalfijske obale se uništava", dodao je.
Osjećaj prezasićenosti dijele i posjetitelji i lokalno stanovništvo. "Ovo treba bolje kontrolirati. Ne možete imati ove turističke grupe od 40 ljudi koje zauzimaju toliko prostora odjednom i dopustiti da svi ti ljudi dođu i ovako zaglave. Vrlo opasno. Drago mi je da smo danas rano otišli, kakav nered! I tako tužna priča za Positano i cijelu ovu regiju", rekao je jedan komentator.
"Dosegli smo svoju granicu", napisao je jedan stanovnik na Facebooku. "Kao građani, moramo se zaključati u svoje domove jer još nismo naučili letjeti".
Aktualni gradonačelnik Amalfija, Daniele Milano, tvrdi da lokalne vlasti ne mogu blokirati kruzere ili spriječiti putnike da pristanu na kopno. Ipak, prepoznao je da se može i treba učiniti više kako bi se regija zaštitila od gužvi te kako bi se zaštitili i lokalno stanovništvo i posjetitelji od negativnih učinaka prekomjernog turizma.
"Građani i vlasnici tvrtki imaju pravo biti ljuti i zato moramo ojačati procese i tražiti posebne propise za upravljanje ovim pojavama koje utječu na turizam u najpopularnijim odredištima", poručio je.
