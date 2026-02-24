Nova funkcija na mobitelima: Milijuni dobivaju ovu opciju, ali prijeti do tri godine zatvora!

Nakon što je 2022. izbacio sve vanjske aplikacije za snimanje iz Play Storea, Google je sada odlučio integrirati ovu funkciju izravno u svoju aplikaciju „Telefon“. Opcija je već primijećena na novijim modelima poput Pixel 10 Pro i Pixel 8, ali se očekuje i na uređajima drugih proizvođača koji koriste novije verzije Androida (Android 9 i noviji).