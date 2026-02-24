Budite oprezni!
Nova funkcija na mobitelima: Milijuni dobivaju ovu opciju, ali prijeti do tri godine zatvora!
Snimanje telefonskih razgovora izravno putem pametnog telefona, bez vanjskih aplikacija, uskoro će biti moguće i na Android uređajima u Njemačkoj. Google je funkciju najavio još u rujnu 2025., a ona je sada u fazi beta testiranja. No, korisnici u Njemačkoj moraju biti iznimno oprezni: korištenje ove opcije bez znanja sugovornika je ilegalno.
Google vraća snimanje poziva
Nakon što je 2022. izbacio sve vanjske aplikacije za snimanje iz Play Storea, Google je sada odlučio integrirati ovu funkciju izravno u svoju aplikaciju „Telefon“. Opcija je već primijećena na novijim modelima poput Pixel 10 Pro i Pixel 8, ali se očekuje i na uređajima drugih proizvođača koji koriste novije verzije Androida (Android 9 i noviji).
Kako funkcionira snimanje?
Opcija je osmišljena da bude fleksibilna:
- Ručno snimanje: Tijekom poziva jednostavno pritisnete tipku „Snimi“.
- Automatsko snimanje: U postavkama možete odabrati da se automatski snimaju svi pozivi s nepoznatih brojeva ili odabrani kontakti.
- Privatnost podataka: Snimke se spremaju isključivo na uređaj, ne na cloud, a možete postaviti i automatsko brisanje nakon 7, 14 ili 30 dana.
Zamka njemačkog zakona: Kazna zatvora do tri godine
Glavni problem leži u njemačkom kaznenom zakonu. Prema paragrafu 201 StGB, zaštićena je povjerljivost izgovorene riječi. Svatko tko potajno snima telefonski razgovor, dakle bez znanja i izričitog pristanka sugovornika, čini kazneno djelo. Za to je zapriječena kazna zatvora do tri godine ili visoka novčana kazna, piše Fenix Magazin.
Ključna stvar je pristanak: Iako Googleov sustav pušta automatsku najavu koja obavještava obje strane da se poziv snima, ta najava ne zamjenjuje pristanak. Onaj tko želi snimati mora sugovornika izričito pitati za dopuštenje i pričekati jasan odgovor. Google u svojim dokumentima naglašava da je odgovornost isključivo na korisniku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
