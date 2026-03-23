TIME predstavio najbolja mjesta u Europi za 2026. - na listi i jedno u susjedstvu

Europa nudi neka od najraznolikijih i najslikovitijih mjesta i doživljaja na svijetu – od zadivljujućih alpskih eko-odmorišta i povijesnih hotela do neobičnih muzeja i kulturnih znamenitosti.
Najnovija lista TIME-a "Najbolja mjesta na svijetu" ističe neka od tih ikoničnih odredišta, među kojima su održivi planinski hotel s panoramskim pogledom u Sloveniji te pažljivo prenamijenjeni Pullman vagon u Engleskoj.
Euronews donosi neka od najistaknutijih europskih mjesta koja su se našla na toj listi.
Hotel Plesnik, Slovenija: lokalna gastronomija i alpski krajolik
Hotel Plesnik, koji je 2016. proglašen „najboljim boutique hotelom na svijetu” prema Luxury Travel Guideu, smješten je u zaštićenoj ledenjačkoj dolini Logarska dolina, u blizini Kamniško-Savinjskih Alpa.
Ovaj butikni hotel s četiri zvjezdice i samo 42 sobe njeguje 700 godina dugu obiteljsku tradiciju, uz snažnu posvećenost održivosti.
Restoran Plesnik provodi strogu „hiperlokalnu” i zero-waste strategiju, koja mijenja pristup vrhunskoj alpskoj kuhinji – koriste se sezonski i lokalno prikupljeni sastojci iz okolne doline.
Gosti mogu očekivati degustacijske menije s divljim biljem, smrčcima uzgojenima iza hotela, fermentiranim svježim sirom (sirnek), sporo pečenom janjetinom i jajima s obližnjih farmi. Jelovnici se često prilagođavaju ciklusima ispaše, kratkim alpskim ljetima i vremenskim uvjetima.
Uz to, posjetitelji mogu uživati u spektakularnim pogledima na planine, saunama okrenutima prema šumi, unutarnjem bazenu i prirodnom kupalištu u sklopu Alpine Eco Wellness centra, kao i u aktivnostima poput joge, planinarenja, biciklizma i badmintona.
Aliée Istanbul: spoj moderne prenamjene i povijesne arhitekture
Nekadašnje vojno brodogradilište na Zlatnom rogu u Istanbulu, zatvoreno za javnost više od stoljeća, pretvoreno je u hotel Aliée Istanbul, otvoren u rujnu 2025.
Riječ je o jednoj od najznačajnijih suvremenih transformacija u gradu, s 22 servisirana apartmana i 100 soba koje nude sadržaje poput privatnih terasa, bazena u stilu lagune i bakrenih kada.
Hotel ima dvorište s ostakljenim krovom i kamenim zidovima iz osmanskog razdoblja, uz stalne i rotirajuće umjetničke instalacije.
Gostima je omogućen i ekskluzivan pristup vodi brodom, uz mogućnost veslanja i privatnih izleta.
Na raspolaganju je i impresivan spa od oko 4.000 četvornih metara s turskim hamamima, ruskom banjom, personaliziranim biohacking programima i kriokomorom, kao i pet specijaliziranih restorana – od neo-kabarea do klubova uz bazen.
Art Zoo Museum, Amsterdam: preparirane životinje i umjetnički obrat
Art Zoo Museum, smješten u jednoj kući uz kanal iz 17. stoljeća u Amsterdamu, nudi jedinstveno umjetničko iskustvo s prepariranim životinjama prikazanim u teatralnim scenama.
Djelo umjetnika Darwina, Sinke & van Tongerena, muzej funkcionira kao moderna „kabinet čuda”, spajajući dramatičnu umjetnost divljine s klasičnom nizozemskom estetikom mrtve prirode.
Posjetitelji mogu vidjeti, među ostalim, krokodila dugog gotovo pet metara, geparda u skoku, šarene ptice i labudove, uz brojne druge eksponate iz životinjskog svijeta.
Muzej pritom poštuje stroge etičke standarde – sve preparirane životinje potječu iz zooloških vrtova i uginule su prirodnom smrću.
Zanimljiv detalj je i mogućnost ulaska u velike, posebno izrađene kaveze, čime se preispituje uloga promatrača i odnos čovjeka prema prirodi.
Blow Up Hall, Poljska: hotel kao živa umjetnička instalacija
Blow Up Hall u Poznanju inspiriran je kultnim filmom Blow Up iz 1996., a poznat je po interaktivnim, visokotehnološkim umjetničkim instalacijama. Smješten u nekadašnjoj pivovari iz 19. stoljeća, bio je jedan od najavangardnijih boutique hotela u Poljskoj prije današnje transformacije.
Posebnost hotela je iskustvo bez recepcije i ključeva – nema ni brojeva soba. Gosti pri dolasku dobivaju iPhone pomoću kojeg pronalaze i otključavaju svoje jedinstveno dizajnirane sobe, uređene u minimalističkom stilu.
U hotelu se nalazi stalno promjenjiva kolekcija umjetničkih instalacija, uključujući interaktivnu „pixel” umjetnost Rafaela Lozana-Hemmera i poljskih umjetnika, kao i skulpture, keramiku i fotografiju.
U restoranu Arte poslužuje se spoj poljske i francuske kuhinje, s jelima od lokalnog ovčjeg sira, šipka, cikle, lješnjaka i tradicionalnih mesnih specijaliteta.
Love Malmö, Švedska: spomenik skejtbordingu za sve generacije
Love Malmö je veliki skate park i gradski trg u Malmöu, inspiriran legendarnim Love Parkom iz Philadelphije.
Ovdje je skejtbording društveni fenomen duboko ukorijenjen u identitet grada. Park je rekonstruiran prema originalnim nacrtima, koristeći materijale poput pločica i granitnih klupa nakon rušenja originalnog parka 2016., slijedeći koncept ponovne uporabe materijala (lat. spolia).
Osim što je vrhunska lokacija za skejtere, park je i interaktivni spomenik kulturi skejtbordinga koji privlači sve generacije.
Za razliku od izoliranih skate parkova, Love Malmö funkcionira kao važan društveni prostor koji povezuje zajednicu i dodatno učvršćuje reputaciju grada kao jedne od najnaprednijih skejterskih destinacija na svijetu.
Maid of Somerset, Ujedinjeno Kraljevstvo: šarm Pullman vagona i retro ugođaj
Maid of Somerset je obnovljeni Pullman vagon iz 1921., trajno smješten u kompleksu The Creamery u Somersetu.
Danas funkcionira kao elegantni salon za poslijepodnevni čaj, nudeći gostima luksuzno povijesno okruženje s vintage posuđem, namještajem od mahagonija i neoklasičnim detaljima.
Ponuda čajeva uključuje 11 vrsta vrhunskih rastresitih čajeva, uz zalogaje poput mini sendviča, domaćih sireva, džemova od jagode i ruže, scones peciva i kolača od naranče.
Uz to, dostupna su i pića poput pjenušavog chardonnaya i vina iz Južne Afrike.
