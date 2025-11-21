Što zapravo znače brojevi na kotačiću u hladnjaku?

Neki su možda pogrešno mislili da broj jedan predstavlja 1 °C i da je zato najhladniji, no to ne vrijedi za većinu današnjih modela. Ovakvo pogrešno shvaćanje može uzrokovati da vam se hrana brže pokvari ako je hladnjak preslab, ili da se na stražnjem zidu nakuplja led ako ga postavite prejako, piše Express.