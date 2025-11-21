Što zapravo znače brojevi na kotačiću u hladnjaku?

Mnogi već godinama čuvaju hranu u hladnjaku ne shvaćajući da ga možda ne podešavaju na ispravnu temperaturu.
Oglas
Iako je hladnjak ključan kućanski aparat, mnogi godinama u njemu drže osnovne namirnice poput mlijeka, svježeg mesa i povrća, a da pri tome ne znaju da ga možda ne postavljaju na odgovarajuću razinu hlađenja.
Većina hladnjaka, bilo da se radi o ugradbenom kombiniranom uređaju ili samostalnom hladnjaku, ima mali bijeli kotačić, najčešće smješten gore desno, blizu vrata. Tim se kotačićem podešava temperatura. No stvari nisu tako jednostavne. Iako okretanje kotačića doista mijenja temperaturu unutar hladnjaka, brojevi na njemu najčešće ne predstavljaju stupnjeve Celzijusa.
Korisnici Reddita pojasnili su da brojevi zapravo označavaju snagu hlađenja. Dakle - što je broj veći, hladnjak je hladniji.
Hlađenje
Jedan korisnik objasnio je: "Veći broj znači hladnije… brojevi na termostatu označavaju snagu rashladnog sredstva. Što je broj veći, hladnjak će više hladiti. Ako ga postavite na pet, to će biti najhladnije.“
Neki su možda pogrešno mislili da broj jedan predstavlja 1 °C i da je zato najhladniji, no to ne vrijedi za većinu današnjih modela. Ovakvo pogrešno shvaćanje može uzrokovati da vam se hrana brže pokvari ako je hladnjak preslab, ili da se na stražnjem zidu nakuplja led ako ga postavite prejako, piše Express.
Nekoliko neobičnih modela hladnjaka doista koristi stupnjeve Celzijusa, što dodatno zbunjuje.
Kako radi vaš model
Ipak, postoji jednostavan način da otkrijete kako radi baš vaš model.
Evo kako to možete provjeriti:
"Okrenite kotačić u bilo kojem smjeru dok se kompresor (crni motor straga) ne uključi ili isključi.
"Ako je kompresor već uključen (čut ćete tiho zujanje), a vi okrenete prema većem broju i on se isključi (čut ćete klik i lagano zveckanje), znači da ste hladnjak postavili na toplije. (Gasi se jer je već dovoljno hladno). Ako se kompresor uključi, postavljate na hladnije.
"Zvuči komplicirano, ali zapravo je jednostavno - ako se kompresor uključi, podešavate hladnije, a ako se isključi, toplije. Okrenite kotačić i provjerite što se događa.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas