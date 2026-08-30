Prirodni lijek za poboljšanje sluha: Koje metode i pripravke možete koristiti?

Osim prirodnih lijekova, bitno je paziti i na navike kako se sluh ne bi pogoršao. Tako je najvažnije ne čistiti ušni vosak štapićem za uho, paziti na glasnoću glazbe ili drugih zvukova koji se puštaju na slušalice, a u slučaju da dođe do promjena sa sluhom, treba odmah kontaktirati liječnika kako se stanje ne bi pogoršalo.