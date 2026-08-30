Četiri tipa
Prirodni lijek za poboljšanje sluha: Koje metode i pripravke možete koristiti?
Gubitak sluha najčešće nastaje postepeno, kao posljedica određenih radnji ili kao posljedica starenja. Postoje tri tipa gubitka sluha, a jednako tako postoje i prirodni lijekovi za poboljšanje sluha. Ipak, potrebno je koristiti ih s oprezom i kod pogoršanja stanja potražiti pomoć liječnika.
Većina ljudi sluh izgubi postepeno, s godinama, a razlozi mogu biti različiti. Od nakupljanja voska u uhu do pojedinih bolesti.
S druge strane, sluh se može poboljšati prirodnim metodama i lijekovima, poput soka od biljke čuvarkuće.
Zašto dolazi do gubitka sluha?
Gubitak sluha može nastati kroz godine, a postoje tri tipa gubitka sluha.
To su: konduktivni, senzorineuralni i mješoviti gubitak sluha.
Konduktivni gubitak sluha nastaje kada zvukovi ne mogu proći do unutarnjeg uha jer prolaz zvuka blokira nakupljeni vosak ili tekućine u uhu.
Senzorineralni gubitak sluha nastaje oštećenjem unutarnjeg uha ili problemima sa živcima i ovo je trajni gubitak sluha kojemu ne mogu pomoći prirodni pripravci.
Mješoviti gubitak sluha je kombinacija prva dva tipa.
Osim toga, do gubitka sluha dolazi sa starenjem, a također određene bolesti mogu uzrokovati gubitak sluha poput dijabetesa, povišenog krvnog tlaka ili moždanog udara.
Prirodni lijek za poboljšanje sluha
Prirodni lijek za poboljšanje sluha može pomoći samo kod privremenih problema, ali ne može se popraviti već nastalo oštećenje.
U poboljšanju sluha tako mogu pomoći:
1. Uklanjanje viška ušnog voska
Ušni vosak se nakuplja u uhu, a kada ga je previše može uzrokovati probleme sa sluhom. Zvuk može biti prigušen, a može doći i do bolova.
Kako bi se ovaj problem riješio, potrebno je otići kod liječnika koji će ušni vosak otopiti ubrizgivanjem vruće vode pomoću šprice.
Isto se može napraviti i kod kuće, pomoću baby ulja, kokosovog ulja ili maslinovog ulja koje će omekšati vosak, a treba ga kapati kapljicama nekoliko noći za redom.
Maslinovo ulje se koristi i kod bolova u uhu jer ulje ima antibakterijska svojstva. Važno je da se koristi ulje sobne temperature i da kod ležanja uho koje je inficirano bude okrenuto prema gore.
2. Ginkgo biloba
Najpoznatije biljke za tretiranje problema s uhom i poboljšanje sluha su ginkgo biloba i čuvarkuća. Za ginkga se vjeruje da poboljšava cirkulaciju krvi i protok krvi prema uhu.
Tako ginkgo može utjecati na smanjenje tinitusa kod starijih osoba, ali potrebno je napraviti dodatna istraživanja.
3. Čuvarkuća
Čuvarkuća je još jedan u narodu poznati lijek za probleme s uhom. Koristi se sok biljke koji se u uho stavlja u kapljicama i djeluje na bol. List biljke se opere, razreže i iscijedi se nekoliko kapi u uho.
Kao i s maslinovim uljem i ovdje je potrebno ležati nekoliko minuta na suprotnom uhu, a kasnije će višak tekućine iscuriti.
4. Drugačije navike za sluh
Osim prirodnih lijekova, bitno je paziti i na navike kako se sluh ne bi pogoršao. Tako je najvažnije ne čistiti ušni vosak štapićem za uho, paziti na glasnoću glazbe ili drugih zvukova koji se puštaju na slušalice, a u slučaju da dođe do promjena sa sluhom, treba odmah kontaktirati liječnika kako se stanje ne bi pogoršalo.
Kada je vrijeme za posjet liječniku?
Ako ste se odlučili za prirodni lijek za poboljšanje sluha, a on ne djeluje ili napravi još veći problem, potrebno je posjetiti liječnika. Liječniku se treba obratiti i kada se javi iscjedak iz uha, vrtoglavica, nagli gubitak sluha, prigušeni zvuk ili tinitus koji ne prestaje.
Nakon što liječnik pregleda uho posebnim uređajem, može zaključiti da samo treba otopiti ušni vosak, a može i osobu poslati na daljnje pretrage. Tako osoba može ići kod otorinolaringologa ili raditi druge pretrage kao što su vestibularno testiranje ili CT uha kako bi se otkrio uzrok problema.
Zaključak
S vremenom se sluh kod osobe može pogoršati, a do pogoršanja može doći iz više razloga. Važno je reagirati na ovaj problem i potražiti prirodni lijek za poboljšanje sluha.
Ovdje mogu pomoći razna ulja, sokovi biljaka ili promjene navika. U slučaju da nema poboljšanja, potrebno je kontaktirati liječnika.
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