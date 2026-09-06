BOL U GORNJEM DIJELU TRBUHA
Dispepsija: Uzrok, simptomi i liječenje probavnih tegoba koji muče mnoge
Dispepsija je jedan od najčešćih razloga zbog kojih ljudi traže pomoć liječnika.
Radi se zapravo o bolovima ili neugodi u gornjem dijelu trbuha, koji se često javljaju nakon jela. Riječ je o skupu simptoma koji mogu značajno utjecati na kvalitetu života.
Česti problemi s probavom ili trbuhom se nazivaju dispepsija. Javlja se kod oko 30 posto populacije, a često se ne dijagnosticira godinama. Pomoći mogu promjene navika kako bi se simptomi smanjili i prestali predstavljati probleme.
Što je dispepsija?
Dispepsija je medicinski naziv za razne tegobe i bol u gornjem dijelu trbuha, koje se najčešće javljaju nakon jela ili konzumacije tekućine. Ne radi se o zasebnoj bolesti, već o simptomu koji može pratiti niz različitih stanja probavnog sustava, poput GERB-a ili upale želuca.
Postoje dva tipa dispepsije:
Organska dispepsija je kada se zna točan razlog simptoma, a to su određena stanja ili bolesti.
Kada ne postoji jasan uzrok tegoba, stanje se naziva funkcionalna dispepsija.
Riječ je o kroničnom, dugotrajnom obliku probavnih smetnji koji nalikuju simptomima čira na želucu, ali bez vidljivog oštećenja sluznice. Javlja se najčešće bol u gornjem dijelu trbuha, nadutost ili mučnina.
Simptomi dispepsije
Simptomi dispepsije mogu se razlikovati od osobe do osobe, a najčešće se javljaju ili pogoršavaju nakon obroka.
Najčešći simptomi tako su:
- bol ili pečenje u gornjem dijelu trbuha koje ponekad podsjeća na simptome žgaravice
- osjećaj prekomjerne sitosti tijekom jela, odnosno nemogućnost da se obrok dovrši
- punoća nakon jela koja traje dulje nego što bi se očekivalo s obzirom na količinu hrane
- nadutost i pojačano stvaranje plinova
- podrigivanje
- mučnina, a rijetko i povraćanje
Kod nekih ljudi simptomi traju samo nekoliko minuta, dok kod drugih mogu potrajati satima nakon obroka. Ako se navedene tegobe javljaju redovito tijekom najmanje tri mjeseca, a pretrage ne pokažu drugi uzrok, riječ je o funkcionalnoj dispepsiji.
Koji su uzroci dispepsije?
Uzroci dispepsije mogu biti vrlo raznoliki, a često ju uzrokuju loše prehrambene navike. Osim toga, do simptoma mogu dovesti i pušenje, pretilost ili stres.
S druge strane, dispepsija može biti simptom pojedinih stanja i bolesti kao što su: GERB, anksioznost, gastritis, čir na želucu ili dvanaesniku, infekcija bakterijom Helicobacter pylori ili prekomjerna uporaba lijekova, poput ibuprofena ili aspirina, koji mogu iritirati sluznicu želuca.
Do problema s trbuhom mogu dovesti i određene namirnice, kao što su masna, začinjena ili kisela hrana, kao i prekomjerne količine kofeina ili alkohola.
Neke trudnice, osobito u posljednjem tromjesečju, zbog hormonalnih promjena i pritiska koji plod stvara na želudac će također imati dispepsiju.
Kako se dispepsija tretira?
Liječenje dispepsije ovisi prije svega o uzroku i težini simptoma. U velikom broju slučajeva prve promjene koje se preporučuju odnose se na svakodnevne navike.
To su: paziti na prehranu, jesti manje, ali češće, prestanak pušenja, smanjiti alkohol, kofein i gazirana pića, izbjegavanje ležanja odmah nakon jela, smanjiti stres.
Ako promjena životnih navika nije dovoljna, liječnik može tražiti određene pretrage kako bi se otkrio uzrok problema i potom tretirao. Isto tako, liječnik može prepisati određene lijekove koji će smanjiti lučenje želučane kiseline.
Kod funkcionalne dispepsije, kada uzrok nije jasno utvrđen, liječenje je usmjereno na ublažavanje simptoma.
Uz lijekove, sve se više koristi i kognitivno-bihevioralna terapija koja pomaže u smanjenju stresa i promjeni percepcije boli.
Zaključak
Dispepsija je simptom koji se manifestira kao neugoda, bolovi i razne pomjene u gornjem dijelu trbuha. Postoji više različitih uzroka ovog problema, a u slučaju da se ne znaju uzroci, radi se o funkcionalnoj dispepiji. Najčešće nije opasna i uglavnom se uspješno kontrolira promjenom navika ili lijekovima koje je prepisao liječnik.
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