"Ako sam dobro shvatio, za tu će odluku jedan od ključnih argumenata biti činjenica da nisu određeni minimalni poslovi koji se moraju obavljati u štrajku onako kako Zakon o radu to predviđa kao mogućnost. Točno je da ti minimalni poslovi u ovom slučaju nisu određeni, ali se postavlja pitanje zašto je taj postupak pokrenut tek na kraju postupka mirenja. Mogao je biti pokrenut pred mjesec, dva, tri ili prije godinu dana pa je cijela situacija već mogla biti riješena i sindikati bi se tada toga trebali pridržavati. Ovako je Grad taj postupak (arbitražu) pokrenuo u zadnji čas, neposredno prije prestanka mirenja, a sada argument da to nije utvrđeno želi iskoristiti protiv zakonitosti štrajka."