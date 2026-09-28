UTVRĐIVANJE ZAKONITOSTI
Koliko će dugo trajati štrajk? Pravni stručnjak: "Vrlo brzo znat ćemo odluku Suda"
Sindikati u Zagrebačkom Holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) u ponedjeljak ujutro stupili su u štrajk. U gradu danas nema javnog prijevoza, a ne obavljaju se ni ostali komunalni poslovi poput odvoza otpada, osim u iznimnim slučajevima.
Nakon neuspjelih pregovora sa sindikatima, Grad je u petak podnio tužbu osporavajući zakonitost štrajka. Odluku o tome je li štrajk zakonit ili ne donijet će Županijski sud u Zagrebu.
Stručnjak za radno pravo s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Viktor Gotovac, kaže kako bi već danas ili sutra trebala biti donesena ta prvostupanjska odluka koja može biti donesena kao privremena ili čak izvršna mjera.
Grad pokrenuo arbitražu u zadnji čas?
"Ako sam dobro shvatio, za tu će odluku jedan od ključnih argumenata biti činjenica da nisu određeni minimalni poslovi koji se moraju obavljati u štrajku onako kako Zakon o radu to predviđa kao mogućnost. Točno je da ti minimalni poslovi u ovom slučaju nisu određeni, ali se postavlja pitanje zašto je taj postupak pokrenut tek na kraju postupka mirenja. Mogao je biti pokrenut pred mjesec, dva, tri ili prije godinu dana pa je cijela situacija već mogla biti riješena i sindikati bi se tada toga trebali pridržavati. Ovako je Grad taj postupak (arbitražu) pokrenuo u zadnji čas, neposredno prije prestanka mirenja, a sada argument da to nije utvrđeno želi iskoristiti protiv zakonitosti štrajka."
Da je postupak pokrenut u času kada je istekao prethodni kolektivni ugovor, kaže Gotovac, danas bi nedvojbeno imali rješenje kojeg bi se sindikati morali pridržavati.
"Sindikati neće provoditi nezakonit štrajk"
Nakon Županijskog suda, koji bi odluku mogao donijeti već danas ili u utorak, preostaju još dvije instance - Vrhovni sud i na koncu Ustavni sud. Ukratko, rokovi propisani Zakonom o radu su vrlo kratki i puno toga bit će vrlo brzo jasnije.
"Nakon toga imamo rok na Vrhovnom sudu te, ovisno o tome ako ishod ne bude povoljan po njih, sindikati bi svoju sigurnost mogli potražiti na Ustavnom sudu jer je pravo na štrajk ustavno pravo. Vjerujem da ćemo razmjerno brzo dobiti sudski ishod, a onda ćemo vidjeti hoće li štrajk time biti zaustavljen ili će trajati i dalje. Nakon odluke Vrhovnog suda, ako se utvrdi da je štrajk nezakonit, apsolutno sam siguran da više nećemo imati štrajk. Sindikati sigurno neće provoditi nezakonit štrajk", smatra Gotovac.
Osim toga, kaže, sindikati se moraju pridržavati nužnih i proizvodno održavajućih poslova propisanih zakonom.
"Rekli su da će odvoziti otpad ispred škola, vrtića, bolnica i sličnog. Iz toga se vidi da su svjesni kako se toga trebaju pridržavati", ističe Gotovac.
"Nužni poslovi ne mogu se svoditi na postotke"
Na konferenciji za novinare u nedjelju gradonačelnik Tomislav Tomašević naveo je primjere štrajka javnih gradskih službi u Madridu i Barceloni prije nekoliko godina kazavši kako je tijekom štrajka u Madridu 75 posto autobusnog prijevoza moralo funkcionirati u jutarnjem vršnom razdoblju, a izvan toga 50 posto, dok je tijekom štrajka u Barceloni 40 posto autobusa moralo voziti u jutarnjoj i popodnevnoj špici, a 20 posto u ostatku dana. No Gotovac smatra kako se nužni poslovi ne mogu svoditi na postotke.
"Nužni poslovi su oni koji moraju osigurati život, zdravlje i sigurnost građana, a proizvodno održavajući poslovi su oni koji se moraju provoditi da bi se nakon dovršetka štrajka posao mogao ponovno nesmetano pokrenuti. To mi se čini ključnim, a ne nekakav postotak. U Croatia Airlinesu ne ide u štrajk 40 posto osoblja, nego puno manje. Kada su škole u štrajku nitko ne kaže da morate održati 40 posto nastave. U tom pogledu, postotak nije pravo rješenje, nego treba utvrditi koji su poslovi zaista nužni i proizvodno održavajući", objašnjava naš sugovornik.
"Bijeli štrajk bio bi puno otegotniji"
Gotovca smo pitali jesu li sindikati Zagrebačkog Holdinga iZET-a reagirali pretjerano ušavši u ovakav veliki štrajk i bi li, zasad, bio primjereniji neki drugi format poput bijelog štrajka ili štrajka upozorenja.
"Bijeli štrajk bi možda bio puno otegotniji. To bi podrazumijevalo da su svi na cesti, ali da onda svaki vozač tramvaja ili autobusa kad vidi bilo koju lampicu da ga upozorava na nešto, kaže kako vožnja nije više sigurna i zaustavi promet. Bijeli štrajk je puno ozbiljnija stvar. Format štrajka i način njegove provedbe biraju sindikati. Njihova je odluka i odgovornost hoće li njihovi članovi podržati taj format i hoće li to biti zakonito."
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