Jewel SAMAD, Maya LEVIN/AFP

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u subotu da bi bio voljan odreći se svoje funkcije u vladi nacionalnog jedinstva koju bi najprije predvodio Gadi Eisenkot, posljednji pokazatelj da bi bivši vojni čelnik mogao biti blizu formiranja koalicije uz potporu opozicije kako bi svrgnuo Netanyahua s vlasti.

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Iz Netenyahuove objave jasno je pod kakvim je pritiskom najdugovječniji izraelski čelnik, dok Eisenkot osvaja potporu potencijalnih partnera koji bi mu mogli osigurati vladajuću većinu ili mu dopustiti da oformi koalicijsku vladu.

Netanyahu je ponudio da bude drugi po redu čelnik u rotacijskom dogovoru s Eisenkotom i predloženom sporazumu vlade nacionalnog jedinstva između dvije stranke.

Eisenkot je dobio povjerenje izraelskog predsjednika da pokuša oformiti vladu nakon izbora 27. listopada koji ni njemu niti Netanyahuu nisu osigurali jasan put prema vlasti.

Ovaj tjedan, Eisenkot je potpisao koalicijski sporazum s dva politička partnera, jednim s lijeve, jednim s desne strane, čija bi ga podrška mogla dovesti bliže do većine.

Glasnogovornik Eisenkotove stranke Yashar nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom.

Netanyahu je priopćio da bi on trebao voditi izraelsku vladu, no "s obzirom na magnitudu egzistencijalne prijetnje i mogućnost formiranja vlade koja se neće moći nositi s tom opasnošću", njegova "odgovornost kao čelnika" nalaže da "sve stavi po strani".