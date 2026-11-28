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Ostavština Mile Moralić živi dalje: HND ustanovio novu nagradu
Hrvatsko novinarsko društvo (HND) ustanovilo je nagradu "Mila Moralić", namijenjenu mladim novinarkama i novinarima do 35 godina, kojom želi odati priznanje njihovu radu i potaknuti njihov profesionalni razvoj.
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Odluku o uvođenju nove novinarske nagrade u subotu je jednoglasno donio Središnji odbor Hrvatskog novinarskog društva s ciljem pružanja podrške i veće vidljivosti mladim novinarima koji se na početku karijere bore za prostor za vlastite teme.
Pri dodjeli nagrade vrednovat će se kvaliteta objavljenih novinarskih radova, kao i profesionalni napredak njihovih autora. Poseban naglasak bit će na vjerodostojnosti izvora, poštovanju etičkih načela, hrabrosti pri odabiru tema, inovativnosti te doprinosu javnom interesu.
Za nagradu će konkurirati novinari svih novinarskih žanrova, neovisno o tome jesu li zaposleni ili rade kao slobodni novinari, priopćili su iz HND-a.
Nastavak ostavštine Mile Moralić
Nagrada je dobila ime po novinarki Mili Moralić, koja je tijekom svoje karijere nesebično pomagala mladim kolegicama i kolegama te im pružala podršku.
Moralić se u svojem novinarskom radu bavila temama korupcije i društvenih nepravdi, a na N1 razvijala je novinarstvo usmjereno na rješenja.
Svoje znanje i iskustvo prenosila je mlađim kolegama kroz inicijativu "Zagorka povezuje" i mentorsku mrežu, dok se djelovanjem u Hrvatskom novinarskom društvu i Sindikatu novinara Hrvatske zauzimala za profesionalna i radna prava novinara.
Ustanovljenjem nagrade HND želi nastaviti ostavštinu Mile Moralić, javno prepoznati rad mladih novinarskih autora te ih ohrabriti u nastavku karijere.
Iz HND-a zahvalili su i obitelji Mile Moralić na podršci osnivanju nagrade.
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