METEOROLOŠKA ABECEDA
Oborine, padaline ili padavine? Meteorolog objašnjava zašto nije svejedno
U svakodnevnom govoru često čujemo izraze padaline, padavine i oborine. Naizgled je riječ o sinonimima kojima opisujemo kišu, snijeg ili tuču. Međutim, u meteorološkoj znanosti izbor između tih naziva nije samo pitanje jezika nego i pitanje razumijevanja atmosferskih procesa.
U suvremenoj hrvatskoj meteorološkoj terminologiji preporučeni je stručni naziv oborina. Razlog nije samo jezična norma, nego prije svega sadržaj samoga meteorološkog pojma.
Oborina obuhvaća vodu u tekućem ili čvrstom stanju koja iz atmosfere dospijeva na Zemljinu površinu, bilo padanjem iz oblaka bilo izravnim taloženjem vodene pare na tlu i predmetima. U hrvatskoj meteorološkoj terminologiji oborina obuhvaća i kišu, rosulju, snijeg i tuču, koji padaju iz oblaka, te rosu, mraz i inje, koji nastaju izravnim taloženjem vodene pare na tlu ili predmetima.
Upravo je u tome temeljna razlika između oborine i padaline. Riječ padalina izvedena je od glagola padati i prvenstveno upućuje na gibanje čestica iz atmosfere prema tlu. No rosa, mraz i inje ne padaju iz oblaka. Oni nastaju kondenzacijom ili izravnom depozicijom vodene pare na ohlađenim površinama. Prema tome, naziv oborina semantički je širi i meteorološki precizniji.
Za potpuno razumijevanje pojma oborine potrebno je razlikovati oborine od hidrometeora.
Hidrometeor je širi meteorološki pojam koji obuhvaća sve tekuće ili krute vodene čestice nastale kondenzacijom ili depozicijom vodene pare. One mogu lebdjeti u atmosferi, padati prema Zemljinoj površini, biti podizane vjetrom ili se taložiti na tlu i predmetima.
Tako su oblaci i magla hidrometeori, ali nisu oborine. Kiša i snijeg istodobno su hidrometeori i oborine. Rosa, mraz i inje također pripadaju toj skupini jer nastaju izravnim taloženjem vodene pare na površinama.
Svaka je oborina hidrometeor, ali nije svaki hidrometeor oborina.
Razlika je važna u meteorološkim opažanjima, klasifikaciji atmosferskih pojava i interpretaciji podataka meteoroloških postaja.
Meteorološke pojave ne čine samo vodene čestice. Svjetska meteorološka organizacija razlikuje nekoliko skupina meteora, među kojima su, uz hidrometeore, posebno zanimljivi litometeori i fotometeori.
Litometeori su suhe, uglavnom krute čestice koje lebde u zraku ili ih vjetar podiže s tla. To su prašina, pijesak, dim i različite vrste suhih zamućenja atmosfere. U intenzivnim slučajevima nastaju prašinske i pješčane oluje, koje mogu znatno smanjiti vidljivost i utjecati na kvalitetu zraka. Kad su brzine vjetra velike i vjetrovi dignu goleme količine čestica u zrak, litometeori ulaze u kategoriju opasnih meteoroloških pojava. U našim je krajevima sve češća pojava žute kiše, u kojoj kapi kiše nose čestice saharskog pijeska. Jaka pješčana oluja nad Saharom podiže čestice pijeska na visinu srednje troposfere, a vjetrovi globalne cirkulacije donose pijesak preko Sredozemnog mora i do naših krajeva.
Fotometeori su optičke pojave nastale djelovanjem svjetlosti na atmosferu, a posebno su česte pri prolasku svjetlosti kroz hidrometeore. Duga, halo, korona, glorija, irizacija oblaka, miraž i fata morgana neki su od primjera fotometeora. Njihov je nastanak povezan s lomom, refleksijom, ogibom i interferencijom svjetlosti na slojevima atmosfere različite gustoće, odnosno temperature, ili na kapljicama vode i kristalićima leda.
Atmosferski vrtlog malih razmjera posebno je zanimljiva atmosferska pojava. Atmosferski vrtlog ne spada u meteore prema ovoj klasifikaciji WMO-a. Vrtlog je dinamička pojava strujanja zraka. Ako postane vidljiv zbog kapljica vode ili kristalića leda (pijavica nad morem), tada vidljivi dio predstavlja hidrometeor, a ako ga čine prašina ili pijesak (dust devil), riječ je o litometeorima.
Drugim riječima, potrebno je razlikovati fizički proces koji pokreće atmosfersku pojavu od čestica ili optičkih učinaka koji je čine vidljivom.
Kako je nastala terminološka polemika?
Rasprava o nazivima oborina, padalina i padavina u hrvatskoj meteorologiji traje desetljećima. Naziv oborina u meteorološkoj je uporabi prisutan još od sredine 19. stoljeća, dok se naziv padalina osobito održao u geografskoj literaturi i svakodnevnom govoru.
Polemika je postala posebno izražena tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća, kada su meteorolozi i jezikoslovci sustavnije razmatrali terminološku opravdanost pojedinih naziva. U tim je raspravama naglašeno da stručni naziv mora što vjernije odražavati sadržaj znanstvenog pojma.
Meteorološka struka prednost je dala nazivu oborina, dok su padalina i padavina zadržane kao povijesno i geografski uvriježeni, ali u suvremenoj stručnoj meteorološkoj uporabi nepreporučeni sinonimi.
Meteorologija nije samo vremenska prognoza. Ona je sustav opažanja, mjerenja, klasifikacije i tumačenja složenih atmosferskih procesa. Preciznost stručnog nazivlja omogućuje jednoznačnu komunikaciju među meteorolozima, klimatolozima, geofizičarima i drugim znanstvenicima.
Uporaba stručnog nazivlja u svakodnevnoj komunikaciji među korisnicima meteoroloških informacija otklanja možebitne nesuglasice i nedoumice.
Kada govorimo o količini oborine, govorimo o mjerljivoj meteorološkoj veličini koja se izražava u milimetrima. Jedan milimetar oborine visina je sloja vode koji nastaje ako jednu litru vode izlijemo na jedan četvorni metar horizontalne ravne površine. U meteorološkom izvještaju točno je napisati da se očekuje 20 mm oborine, a ne 20 mm padalina.
Naizgled mala terminološka razlika zapravo otkriva mnogo šire razumijevanje atmosfere.
Oborina je dio složenog kruženja vode u atmosferi, koje uključuje isparavanje, kondenzaciju, depoziciju, taloženje, topljenje i smrzavanje.
Oborina nije samo jezično preporučeni naziv, ona je meteorološki pojam koji svojim značenjem obuhvaća cjelovitost pojava koje nastaju u međudjelovanju atmosfere i Zemljine površine.
A upravo je u tome smisao znanstvenog nazivlja: Ne opisivati samo ono što vidimo, nego razumjeti i imenovati procese koji se iza vidljivih pojava nalaze.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare