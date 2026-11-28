Litometeori su suhe, uglavnom krute čestice koje lebde u zraku ili ih vjetar podiže s tla. To su prašina, pijesak, dim i različite vrste suhih zamućenja atmosfere. U intenzivnim slučajevima nastaju prašinske i pješčane oluje, koje mogu znatno smanjiti vidljivost i utjecati na kvalitetu zraka. Kad su brzine vjetra velike i vjetrovi dignu goleme količine čestica u zrak, litometeori ulaze u kategoriju opasnih meteoroloških pojava. U našim je krajevima sve češća pojava žute kiše, u kojoj kapi kiše nose čestice saharskog pijeska. Jaka pješčana oluja nad Saharom podiže čestice pijeska na visinu srednje troposfere, a vjetrovi globalne cirkulacije donose pijesak preko Sredozemnog mora i do naših krajeva.