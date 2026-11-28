BOŽIĆNA ČAROLIJA
FOTO / Tomašević na otvorenju Adventa u Zagrebu: Zrinjevac će zasjati u 20.000 lampica
Paljenjem prve adventske svijeće na Manduševcu na Trgu bana Josipa Jelačića u subotu je službeno započeo ovogodišnji Advent u Zagrebu, koji će trajati do 7. siječnja 2027. godine.
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Paljenje prve adventske svijeće, koja simbolizira nadu, označilo je početak blagdanskog razdoblja u glavnom gradu.
Svečanosti su nazočili zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, predsjednik Gradske skupštineMatej Mišić, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld i mons. Zlatko Koren.
U 19.45 sati više od 20 tisuća lampica obasjat će zagrebački Zrinjevac, a građani i posjetitelji glavnog grada u bogatom adventskom programu moći će uživati sve do 7. siječnja iduće godine.
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