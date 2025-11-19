Velika dilema konačno riješena: WC daska spuštena ili podignuta?

Spuštanje zahodske daske nije samo navika – to je učinkovit način da spriječite širenje bakterija i virusa u kupaonici. Stručnjaci upozoravaju da “toaletni oblak” prilikom ispiranja može raspršiti mikroskopske kapljice do 1,8 metara – i to može utjecati na raspored bakterija u cijelom prostoru, piše Krstarica.