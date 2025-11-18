Stručnjaci otkrivaju što čeka zgradu Vjesnika: Najizglednija je ova metoda obnove

Obnova zgrade Vjesnika u ovom trenutku još je uvijek velika enigma, a i količina financijskih sredstava za taj pothvat u ovom trenutku je nedokučiva.
Samim time se kao jedino rješenje nameće rušenje zgrade. Stručnjaci očekuju da bi moglo doći do samourušavanja zgrade, bez obzira na to što vatra mijenja strukturu čelika unutar betona te dolazi do njegova slabljenja. O stanju zgrade reći će statičari, ali u ovom trenutku kao najizglednije rješenje čini se rušenje nebodera, piše Jutarnji list.
Prema mišljenju stručnjaka, moguća su dva scenarija uklanjanja nebodera rušenje kontroliranom eksplozijom ili "grickanjem". S obzirom na lokaciju zgrade, kažu kako je rušenje "grickanjem" ipak izglednije. Riječ je o metodi kada se pomoću pneumatskih kliješta postepeno lomi beton i na taj način ruši objekt.
Dio Zagreba mjesecima u oblacima prašine?
Za rušenje Vjesnikove zgrade ovom metodom bilo bi, prema mišljenju stručnjaka, potrebno najmanje šest mjeseci, ovisno o tome s koliko bi se strojeva krenulo u napad.
"Grickanje" bi zasigurno dugo trajalo s obzirom na kvalitetu izgradnje same zgrade koja je izgrađena od velike količine armiranog betona. Ova metoda puno je skuplja od primjene kontrolirane eksplozije, ali je daleko sigurnija. No, u tom bi slučaju dio grada Zagreba mjesecima bio u oblacima prašine i pitanje je kako bi to okolni stanari podnijeli.
U slučaju kontrolirane eksplozije, pitanje je sigurnosti za okolne stambene zgrade i njihove stanare, ali i što bi se dogodilo s objektima koji se nalaze u samom krugu nebodera.
Naime, ispod nebodera je zgrada tiskare i veći broj aneksa. Teško je reći je li te objekte moguće sačuvati u slučaju aktiviranja eksploziva ispod nebodera.
U tom slučaju potrebno je postaviti eksploziv na stupove zgrade u njezinim temeljima te ga rasporediti po cijelom objektu. U svakom slučaju, vrlo zahtjevna operacija koja se mora obaviti vrlo stručno i pažljivo kako se kontrolirana eksplozija i rušenje ne bi pretvorili u nekontroliranu katastrofu, piše Jutarnji list.
