Koliko puta dnevno je normalno da idete na WC za svoje godine (ne, nije svejedno)

Dr. Abboudi rekao je da povećanje broja odlazaka na WC nije nešto oko čega biste se trebali brinuti i da ako se to riješi prirodnim putem, dodao je da bi to potencijalno moglo biti znak nečeg ozbiljnijeg. Ako se učestalo mokrenje nastavi, uzrok bi mogli biti problemi poput infekcije mokraćnog sustava (IMS), dijabetesa, prekomjerne konzumacije kofeina ili, u rijetkim slučajevima, raka mjehura.