Koliko puta dnevno je normalno da idete na WC za svoje godine (ne, nije svejedno)
Neki ljudi idu na WC gotovo svaki sat, dok drugi mogu provesti cijeli dan bez osjećaja potrebe za mokrenjem. Iako se ove navike mogu činiti sasvim normalnima, učestalost mokrenja često ovisi o dobi, načinu života i općem zdravstvenom stanju.
Prema urologu Hamidu Abboudiju, čaj, kava, alkohol ili gazirana pića mogu uzrokovati češće mokrenje nego inače jer uzrokuju preaktivnost ili preosjetljivost mjehura.
Medicinski uvjeti, uključujući infekcije mokraćnog sustava, rak prostate ili mjehura, multiplu sklerozu i moždani udar, također mogu utjecati na to, uz vaš spol i trudnoću. Međutim, glavni čimbenik koji utječe na učestalost mokrenja je vaša dob, piše Metro.co.uk.
„Tijekom pacijentovog života vjerojatno će doći do nekih promjena u navikama odlaska na WC“, rekao je dr. Abboudi, otkrivajući koliko je odlazaka dnevno „normalno“ u svakoj dobi.
Djeca i tinejdžeri
„Mala djeca mogu mokriti 8 do 14 puta dnevno, što se kod starije djece smanjuje na 6-12 puta“, objasnio je liječnik.
Ako dijete mora češće ići na WC, razlog bi mogao biti jedan od sljedećih problema: anksioznost, konzumacija kofeina koji povećava izlučivanje urina i može uzrokovati grčeve mišića mjehura, zatvor, konzumacija sastojaka na koje je dijete alergično, predugo zadržavanje urina, mali kapacitet mjehura ili strukturne abnormalnosti u mjehuru ili uretri (ureteru), piše Večernji list.
Tinejdžeri obično mokre 4-6 puta dnevno, ali nije neobično da se to poveća kako prolaze kroz pubertet i tranziciju hormonske neravnoteže.
Dr. Abboudi rekao je da povećanje broja odlazaka na WC nije nešto oko čega biste se trebali brinuti i da ako se to riješi prirodnim putem, dodao je da bi to potencijalno moglo biti znak nečeg ozbiljnijeg. Ako se učestalo mokrenje nastavi, uzrok bi mogli biti problemi poput infekcije mokraćnog sustava (IMS), dijabetesa, prekomjerne konzumacije kofeina ili, u rijetkim slučajevima, raka mjehura.
Žene češće idu na WC od muškaraca
Liječnik je rekao da je normalno da većina odraslih osoba mlađih od 60 godina mokri 5-8 puta dnevno i jednom noću, ovisno o okolnostima. Ili, žene imaju tendenciju mokriti češće od muškaraca, a jedna studija je otkrila da žene mokre u prosjeku 5,6 puta dnevno, u usporedbi s 4,8 za muškarce.
„Za žene trudnoća može biti okidač jer pritisak djeteta na maternicu može uzrokovati često mokrenje i nokturiju, tj. noćno mokrenje. Infekcije mokraćnog sustava također su vrlo česte kod žena i mogu dovesti do povećane učestalosti mokrenja“, rekao je dr. Abboudi.
Kako starimo, zadržavanje urina može postati teže, jer funkcija bubrega počinje opadati, a mišići mjehura također postaju slabiji.
Starije osobe i nokturija
Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi Ujedinjenog Kraljevstva (NHS), nokturija je također češća kod osoba starijih od 60 godina. Starije osobe mogu ustati dva puta noću kako bi koristile WC zbog smanjenog antidiuretskog hormona (ADH), koji regulira količinu vode u tijelu.
Osim toga, urolog je objasnio da starije odrasle osobe češće uzimaju neki oblik diuretika za različita medicinska stanja, ali to može dovesti do češćih odlazaka u kupaonicu tijekom dana ili noći.
„Kako muškarci stare, njihova prostata se povećava. To vrši pritisak na mjehur i može povećati učestalost mokrenja“, zaključio je.
