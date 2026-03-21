VIDEO / Evo kako predsjednik budi stanovnike prijestolnice Sjeverne Koreje: Zvuk od kojeg se diže kosa na glavi

Stanovnici Pjongjanga, glavnog grada Sjeverne Koreje, svakog jutra u šest sati bivaju probuđeni neobičnim, gotovo jezivim zvučnim signalom koji već gotovo dva desetljeća neizostavno odzvanja gradom.
Oglas
Ova rutina, uvedena 2008. godine, postala je ne samo dio svakodnevice, već i simbol prisutnosti režima u svakom segmentu života građana.
Zvuk je toliko prodoran i prepoznatljiv da ga je gotovo nemoguće ignorirati – bez obzira gdje se nalazite u gradu. Za mnoge to nije samo jutarnji alarm, već svakodnevni podsjetnik na strogo kontrolirani sustav vlasti kojim upravlja dinastija Kim.
Sjeverna Koreja poznata je po svom rigidnom totalitarnom modelu upravljanja, ali i po nizu neobičnih praksi koje često iznenade ostatak svijeta.
Jutarnja melodija, dio operetne numere "Gdje si, dragi generale?”, smatra se dijelom propagandnog aparata koji služi stvaranju atmosfere odanosti i divljenja vođama. Smatra se da je skladbu napisao Kim Jong Il davne 1971. godine, u okviru opere "Prava kći partije”, u kojoj se jedna vojna bolničarka nada susretu s "Velikim vođom” Kim Il Sungom.
Britanski glumac i komičar Michael Palin, poznat po radu u slavnoj skupini Monty Python, imao je priliku ovu pjesmu čuti uživo tijekom svoje posjete Sjevernoj Koreji 2018. godine. Ovaj neobični zvuk opisao je kao jedno od najčudnijih buđenja koje je ikada doživio, uspoređujući ga s prizorima iz noćne more.
Upravo takve asocijacije imaju i korisnici društvenih mreža, gdje je snimka ove melodije posljednjih dana ponovno postala viralna.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas