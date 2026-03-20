Danski glavni grad Kopenhagen bio je najviše rangirani grad na novom 'indeksu obiteljskih odmora'.
Putovanje s mališanima ne pruža uvijek potpunu "opuštenu atmosferu" za roditelje. Od muke u redovima na aerodromu, nošenja svih dodatnih potrepština i suočavanja s povremenim ispadima bijesa, čak i kratko jednodnevno ili dvodnevno putovanje može podići razinu stresa na višu razinu.
Sad kad su uskrsni i ljetni praznici na vidiku, mnogi roditelji tražit će idealno mjesto gdje mogu odvesti svoju djecu na obiteljski odmor. Platforma za rezervacije putovanja LateRooms kreirala je novi "Indeks obiteljskih odmora", koji rangira najlakše europske gradske odmore za putnike iz Ujedinjenog Kraljevstva s bebama, i malom djecom, piše Euronews.
Indeks ispituje čimbenike koji su najvažniji za obiteljska putovanja, uključujući prosječno vrijeme leta iz zračnih luka u Ujedinjenom Kraljevstvu, vrijeme transfera iz zračne luke, pješačku dostupnost, broj atrakcija prilagođenih djeci i dostupnost smještaja prilagođenog obiteljima.
Kopenhagen predvodi ljestvicu
Prema indeksu LateRooms, glavni grad Danske Kopenhagen rangiran je kao "najlakši i najugodniji" za obiteljski gradski odmor, zahvaljujući jednostavnosti kretanja, raznolikom izboru smještaja i mnoštvu iskustava u kojima obitelji mogu uživati.
Jednom kada stignete, Kopenhagen je lako istražiti, a grad je dobio ocjenu 99/100 za pješačku dostupnost. To znači da se do mnogih atrakcija može "doći pješice bez dugih putovanja ili kompliciranog prijevoza". Igrališta i obalni prostori u Kopenhagenu također ga čine "jednom od najgostoljubivijih europskih destinacija za obitelji", navodi se u indeksu.
Među istaknutima atrakcijama su vrtovi Tivoli, "koji su inspirirali dizajn Disneylanda", i šarena luka Nyhavn koja "nalikuje na slikovnicu za opuštenu popodnevnu šetnju".
Berlin, koji se nalazi na drugom mjestu, najbolji je za obiteljske atrakcije i "jedna od najboljih destinacija u Europi za zabavu djece". Njemačka prijestolnica ima više od 200 aktivnosti prikladnih za obitelji, što pruža obilje sadržaja za popunjavanje vikend itinerera.
Obitelji mogu istražiti berlinski zoološki vrt, posjetiti interaktivne muzeje poput Deutsches Technikmuseum ili se opustiti u "prostranom" parku Tiergarten.
Na trećem mjestu nalazi se Barcelona, koja je najbolja za odmor na plaži i u gradu, nudeći "jednu od najboljih kombinacija razgledavanja i vanjskog prostora za obitelji". Ovaj španjolski grad također se može pohvaliti s više od 400 atrakcija prikladnih za obitelji, što ga čini jednom od destinacija s najviše aktivnosti na ljestvici.
Koji su gradovi rangirani među 10 najboljih?
Kopenhagen, Danska: Najbolji obiteljski gradski odmor u cjelini
- Berlin, Njemačka: Najbolje za obiteljske atrakcije
- Barcelona, Španjolska: Najbolje za odmor na plaži i u gradu
- Firenca, Italija: Najbolje za opuštena kulturna putovanja
- Amsterdam, Nizozemska: Najbolje za kratka obiteljska putovanja
- Valencia, Španjolska: Najbolje za obiteljske aktivnosti
- Basel, Švicarska: Najbolja kompaktna obiteljska destinacija
- Krakov, Poljska: Najbolje za pristupačne obiteljske odmore
- Prag, Češka: Najbolje za bajkovite krajolike
- Beč, Austrija: Najbolje za muzeje prilagođene djeci
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
